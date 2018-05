Sredi Ljubljane so jih naredili povsem nebogljene, zdaj so tik pred ciljem

Košarkarji Krke so igralcem Petrol Olimpije na tretji tekmi državnega prvenstva odčitali učno uro košarke. Z več želje so ponižali tekmeca, v nedeljo pa bodo imeli pred domačo publiko priložnost, da pridejo do presenetljivega naslova državnega prvaka.

Velika zmaga v Novem mestu na drugi tekmi finala je košarkarjem Krke očitno dala krila. V legendarni Hali Tivoli so na začetku tretje tekme finala uprizorili simultanko. Koš Olimpije so polnili kot po tekočem traku. Sredi prve četrtine so bili že pri 18 točkah, končali pa jo pri visokem vodstvu s 33:13. Za nameček je pri Olimpiji takoj na začetku tekme udarec v glavo prejel center Jordan Morgan – vrnil se je sredi druge četrtine.

Trener domačih Zoran Martić je bil ob parketu povsem nebogljen. Ob klopi je hodil sem ter tja brez prave rešitve. Košarkarje je menjal drugega za drugim, a mu ni uspelo postaviti udarne peterke. Zaostanek je bil že 24 točk. Na drugi strani se je Dolenjcem, ki jim poveljuje Simon Petrov, smejalo.

V prvem polčasu so brez težav prihajali do metov, medtem ko so se Ljubljančani veliko zatekali k igri ena na ena.

Objektivni in subjektivni faktorji so, pravi Martić

Zoran Martić ni našel prave rešitve. Foto: Žiga Zupan/Sportida "Ključ je v osredotočenosti fantov. Zelo učljivi so. Ko delamo neke stvari dlje časa, se dobro zapomnijo in vidijo na posnetku, kaj popraviti. To nam je v prvem polčasu zelo dobro uspelo. Na takšnih tekmah jih je treba sprostiti in miriti. Motivacije jim ne manjka. Zdaj je pomembno, da jim od preveč energije ne pride do divjanja," je razlog za odličen začetek podal trener Krke Petrov.

"Začeli smo mehko, oni so na vseh treh tekmah začeli grobo, moško. Mi smo hoteli igrati lepo košarko, ki se v končnici ne more igrati. V drugi minuti prve tekme se nam je poškodoval Mitch McCarron, danes Morgan. To so objektivni faktorji, nekaj je tudi subjektivnih," je dejal Martić.

Povsem drugačna energija je bila pri košarkarjih Olimpije ob vstopu v drugi polčas. Martić je na parket dal pozabljenega Roka Badžima, ki je bil eden od pobudnikov, da se je niz Olimpije začel. Hitro je dosegel sedem točk, razigrali pa so se tudi soigralci. Naskok Krke je hitro skopnel na minus šest (60:54).

Nejevoljni košarkarji na Olimpijini klopi

Simon Petrov je dobro pripravil košarkarje na tretjo tekmo finala državenga prvenstva. Zdaj bodo imeli priložnost, da v nedeljo pridejo do osmega naslova. Foto: Žiga Zupan/Sportida Potem ko so gostje v tretji četrtini dali le deset točk, smo lahko pričakovali, da se jim bo v zadnjih desetih minutah spet nekoliko odprlo. Nekdanji zmajček Paolo Marinelli se je sprehajal med obrambo Olimpije, ki je izgubila tisti zagon, potem ko je Martić ob vstopu v zadnjo četrtino predolgo časa pustil na klopi udarne košarkarje.

Nekateri so bili videti nejevoljni in nestrpno čakali, da bodo spet stopili nazaj na parket. Med njimi tudi Devin Oliver. "Oliver je najprej sam iskal menjavo. V takšnem ritmu ni mogel nazaj. Jasno je bilo, da pressing ne more igrati 30 minut. Zavedal sem se, da bomo padli, če bom naredil menjave. Prav tako, če jih ne bomo. Tokrat ni bilo dovolj razpoloženih košarkarjev," pravi Martić.

Četa Simona Petrova je odsotnost vročih košarkarjev znala izkoristiti in spet pobegnila na varno prednost 17 točk, ki je bila prevelik zalogaj za Olimpijo.

Zdaj ima Krka v nedeljo pred domačimi navijači priložnost, da presenetljivo pride do osmega naslova državnih prvakov.