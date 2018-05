Olimpija po drami slavi, direktor Lisac pa: Boste videli, kaj se bo začelo dogajati

Po pravi drami je Petrol Olimpija prišla do 17. naslova državnih prvakov. V podaljšku je strla odpor žilavih košarkarjev Krke in prekinila neslavno tradicijo. "Od jutri naprej boste videli, kdo vse bo prišel v Olimpijo," je po osvojenem naslovu napovedal novo Olimpijo njen direktor Roman Lisac.

Krka in Olimpija sta se do letošnjega leta med seboj osemkrat pomerili v velikem finalu. Kar šestkrat so bili uspešnejši Dolenjci. Ti so dobili tudi vse štiri obračune, ki so se končali v odločilni peti tekmi. A se je tokrat zgodba zasukala v drugo smer, potem ko so Ljubljančani prekinili ta niz.

Brata Dragić videla dramo, ki se je končala po podaljšku

Veliko težavo je moštvu Simona Petrova povzročala odsotnost Domna Bratoža, ki je bil na četrti tekmi izključen in na odločilni ni imel pravice nastopa. A se na parketu ni videlo, da bi bila Krka tako oslabljena, saj so njegovi soigralci prikazali spet odlično predstavo in zelo drago prodali kožo.

Na tekmi sta bila tudi brata Dragić z otroci in staršema. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Favorizirana Olimpija je po podaljšku prišla do 17. naslova prvaka (95:90). Veliko število gledalcev, tekmo sta si v družbi podmladka ogledala tudi kapetan zlate slovenske reprezentance Goran Dragić in njegov brat Zoran, je spremljalo pravo dramo. Približno pet tisoč ljubiteljev košarke je v Stožicah dobilo zadoščenje. Veliko košev, razburljiv zaključek, razumljivo pa je bilo na koncu veselje prisotno pri domačih.

1 / 4 Veliko veselje košarkarjev Olimpije po osvojenem 17. naslovu državnih prvakov. 2 / 4 Na tekmi sta bila tudi brata Dragić z otroci in staršema. 3 / 4 Direktor Roman Lisac v pogovoru s predsednikom kluba Tomažem Berločnikom. Lisac napoveduje novo zgodbo. 4 / 4 Veselje Jana Špana in junaka podaljška Roka Badžima.

"Ponosni smo na to, kar smo pokazali. Do zadnjih atomov moči smo se borili"

V dodatnih petih minutah je ključno vlogo odigral prej pozabljeni Roko Badžim, prvo ime finala (MVP) pa je na koncu postal Devin Oliver, čeprav bi si to lovoriko lahko zaslužil tudi vroči Jordan Morgan.

"Vsak poraz v finalu težko preneseš. A smo lahko ponosni na to, kar smo pokazali. Do zadnjih atomov smo se borili. Sreča bi se lahko obrnila tudi na našo stran. Tokrat se je na Olimpijino in ji iskreno čestitam," je pohvalil svoje igralce trener Krke Petrov.

Veselje Jana Špana in junaka podaljška Roka Badžima. Foto: Urban Urbanc/Sportida

V taboru Olimpije so si vidno oddahnili, da so ubranili lovoriko. Od nje se vedno pričakuje veliko in glede na sestavo moštva je bilo pričakovati, da bo letos prišla do nove zvezdice. A se je Krka kot že večkrat v tej sezoni pokazala kot izjemno neugodna. Dokaz je tudi ta, da so Dolenjci osvojili drugo ligo ABA ter si tako priborili vstopnico za osrednje regionalno tekmovanje za prihodnjo sezono.

"To je nov začetek. Boste videli."

"Krka je bila izjemno težak nasprotnik. V finalu se nam je fizično zoperstavila. Nekaj morate vedeti. Prve tri tekme smo igrali brez Mitcha McCarrona. Z enim organizatorjem igre je težko igrati, zlasti proti Krki, ki je fizično močna ekipa. Jasno je bilo, da bomo težko zdržali," je dejal trener Olimpije Zoran Martić, ki je med sezono na klopi zmajev zamenjal Gašperja Okorna.

Vidno vesel naslova je bil direktor klub Roman Lisac. Njegove besede po koncu finala bodo navijači Olimpije vzeli za svoje in ga zagotovo držali za besedo: "To je nov začetek. Boste videli. Jutri se bo že začelo dogajati, kdo vse bo prišel v Olimpijo."

Direktor Roman Lisac v pogovoru s predsednikom kluba Tomažem Berločnikom. Lisac napoveduje novo zgodbo. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Omenjajo se imena Aleksej Nikolića, Edo Murić, Jaka Blažič, kakor tudi Zoran Dragić. Kdo bo dejansko prišel, bo znano v prihodnje.

Za oba finalista je jasno, da bosta v prihodnji sezoni igrala v ligi ABA, ni pa še jasno, kako bo z nastopanjem v evropskih tekmovanjih. Optimistične napovedi Lisca glede prihodnosti Olimpije bi si lahko razlagali, da bo ljubljanski klub vendarle igral v EuroCupu, ki je drugo najmočnejše evropsko klubsko tekmovanje. A se za posebna povabila potegujejo tudi drugi. Druga možnost nastopanja na mednarodni sceni pa je Fibina Liga prvakov, ki velja za tretjerazredno klubsko tekmovanje.