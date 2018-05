Novomeščani zapravili zaključno žogo in izgubili živce: Krivi so sodniki!

Potem ko so košarkarji Petrola Olimpije v Novem mestu ugnali Krko (89:79) in izid v finalu izenačili (2:2), je jasno, da bo odločitev o prvaku padla v torek v Ljubljani. Do takrat pa bomo, kot vse časa, poslušali razpravo o sodnikih.

Foto: Vid Ponikvar

Bolj kot slavje nogometašev Olimpije, ki so dobri dve uri pred začetkom četrte tekme finala prišli do svoje druge krone, je košarkarje iz Stožic spodbodel alarm iz Tivolija. Dva zaporedna poraza sta "zmajem" dali misliti, kar se je poznalo predvsem pri pristopu. V prvi vrsti v bolj odločni ali kar "pretepaški" košarki. Ta je zaznamovala četrto tekmo na obeh straneh. Krajši konec so potegnili Novomeščani, pri katerih je tokrat blestel Marko Jošilo. Njegovih 28 točk je bilo premalo za zmago, za katero so v ljubljanskem taboru najbolj zaslužni Jordan Morgan, Gregor Hrovat in Jan Špan. Kot odmev na zmago pa so Dolenjci Olimpiji pripisali še tri okrepitve – sodnike.

Dolenjci odločno nad sodnike

"Težko se je pripravljati na njihovo ekipo posamezno, nato pa izskočijo trije novi," je ob odhodu z igrišča z glavo zmajeval Saša Zagorac. Simon Petrov pa ga je dopolnil: "Saj ste videli, kaj si misli celotna dvorana. Saj niso slepi. To je bil danes glavni razlog za naš poraz. A mi se bomo znova borili. Ni pa še konec. Verjamem, da Krka lahko zmaga. No, a vendarle bo to mogoče le v primeru, če bodo vsi na parketu dovolili, da zmaga boljši."

Drugačnih misli je bil po zmagi, po kateri je rezultat izenačen (2:2), trener Olimpije Zoran Martič. "Prvo pravo priložnost smo zapravili na prvi tekmi v Novem mestu. Poleg tega smo imeli še kar nekaj težav s poškodbami. Zato se danes ni bilo preprosto postaviti tako pokončno. Čestitke fantom, da so se zbrali. V težkih razmerah so zasluženo zmagali. Treba pa je vedeti, da je Krka s svojo igro odprla Pandorino skrinjico. To so nevarne stvari," je dejal.

Drugačna Olimpija

Zavedanje, da je vrag odnesel šalo, so v ljubljanskem taboru potrdili že z večjo energijo na klopi, ko so bili "v igri" stalno tudi rezervisti. Le ti so lahko glasno pozdravili kakovostno odprtje tekme svojih soigralcev. "Zmaji" so postregli z občutno bolj agresivno igro. Na račun te je sodniška trojka resda pogosto piskala, a je bilo podobno tudi na novomeški strani. Ob grobi igri je tako Olimpija sprva vodila z 4:0 in 9:3, nato pa se je igra povsem razživela.

Dolenjski voz je vlekel predvsem razpoloženi Marko Jošilo. Medtem ko pa je bila ljubljanska igra bolj raznovrstna. Poživila sta jo predvsem Jan Špan in Jordan Morgan, režiserja prvega pobega, ko je po polaganju Dražena Bubnića na drugi obroč v 16. minuti Olimpija vodila z desetimi točkami naskoka (38:28). Podobno prednost je zadržala do konca prvega dela.

Krka vrnila udarec, a obstala

Priigrana gostujoča prednost se je v tretji četrtini nato sesedla kot majava hišica iz kart. Izbranci trenerja Petrova so po prihodu iz slačilnice pokazali občutno več zbranosti in z dodatnim pritiskom v ljubljanski tabor vnesli nemir. Po delnem rezultatu 14:2 so po petih minutah igralci Krke prevzeli vodstvo, po dveh zaporednih trojkah Dina Cinca pa vodili že s petimi točkami naskoka (60:55).

Tudi ljubljanski odgovor je bil oster. 9:0. Prednjačil je Morgan, ki je poosebljal garaško ljubljansko pot do vsakega koša. Do konca tretje četrtine so si tako Ljubljančani priigrali tri točke naskoka in preprečili krepitev Krkinega toka. S tem so nekoliko utišali tudi sicer zelo glasno novomeško občinstvo, ki se je že spogledovalo z mislimi o velikem slavju.

Foto: Vid Ponikvar

Živčna zadnja četrtina

V popolno živčno vojno pa se je nato razvila zadnja četrtina, v kateri je najprej s šestimi točkami na sceno stopil Erjon Kastrati, ki je poskrbel, da je Olimpija še drugič vodila z desetimi točkami naskoka (75:65). Krka se je nato ekspresno vrnila, a po izključujoči osebni napaki Domna Bratoža, ki je povsem izgubil živce, Olimpiji ponudila priložnost za nov pobeg. Ta je sprva ni povsem izkoristila, saj je bil Špan nenatančen pri metanju prostih metov.

Zobe je nato pokazal še nekdanji član Olimpije Paolo Marinelli. A v živčni končnici so Ljubljančani prevzeli pobudo pod košema, v napadu pa so bili dovolj zbrani Oliver, McCaron in Hrovat. Pri Krki so streljali s praznimi naboji, tako da je prednost znova narasla na +10. Serija se tako seli v Ljubljano, kjer bo odločitev o prvaku padla v torek.