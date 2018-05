Košarkar Petrola Olimpije Issuf Sanon pravi, da je te dni z mislimi povsem pri finalnem obračunu s Krko. O naboru lige NBA bo razmišljal pozneje, že danes pa vlogo prvega favorita namenja Luki Dončiću.

Kar nekaj oglednikov iz lige NBA se je ob bližajočem se naboru lige NBA, ki bo potekal 21. junija, zvrstilo v Ljubljani. Zanimal jih je predvsem 18-letni ukrajinski reprezentant afriških korenin (oče prihaja iz Burkina Fasa) Issuf Sanon. Ta ne skriva svojih severnoameriških ambicij, čeprav njegove delnice pred letošnjim naborom ne kotirajo prav visoko. Tudi Predrag Drobnjak, "skavt" Sacramenta, nam je pred kratkim v Stožicah pritrdil, da mladega "zmajčka" z bujno pričesko do NBA-ravni čaka še zelo veliko dela.

Sanonova kratkoročna prihodnost zatorej ostaja vezana na Petrol Olimpijo, v katero se je preselil sredi januarja. "Še se bomo videvali. Ostajam v Ljubljani. Koliko časa še? Ne vem. Vsaj dve, morda celo tri sezone," poudarja 191 centimetrov visoki branilec, ki je v dresu Olimpije nastopil na šestih tekmah lige ABA (povprečje 6 točk), 19 tekmah državnega prvenstva (6,1 točke) in treh tekmah lige prvakov (3).

Foto: Sportida "Dončić bo številka ena"

"Iskreno povedano, z naborom lige NBA si trenutno ne belim glave. Moje misli so povsem pri finalu. Tudi pozornost 'skavtov' me ni begala. Igram svojo igro. Vse bo prišlo ob svojem času," pripoveduje član mlade ukrajinske reprezentance, ki je pred selitvijo v Ljubljano igral za Dnipro Dnepropetrovsk, v dresu novega kluba pa je najboljšo predstavo uprizoril proti Heliosu, ko je vknjižil 23 točk.

Medtem ko o svoji uvrstitvi na naboru ne želi špekulirati, pa ima dokaj izrazito mnenje o tem, kdo bi moral biti prvi izbor. Luka Dončić ali DeAndre Ayton? "Dončić! Brez dvoma. Menim, da je trenutno najboljši mladi košarkar. Z devetnajstimi leti je blestel na najvišji evroligaški ravni. On je prihodnost lige NBA," se je za najkoristnejšega košarkarja zaključnega evroligaškega turnirja v Beogradu odločil Sanon.

Druga tekma finala bo na sporedu danes ob 18.00. Foto: Sportida

Proti Krki še bolj čvrsto

Do konca sezone ga sicer čaka še vsega nekaj dni. Finalne serije bi bilo lahko konec že v petek. Morda v nedeljo, najpozneje pa prihodnji torek. Prvo tekmo je gladko dobila Petrol Olimpija (90:69), a v ljubljanskem taboru so prepričani o tem, da se pri Krki še zdaleč ne bodo predali. Ostrejši odgovor pričakujejo že na današnji drugi tekmi v Novem mestu.

"To je finale. Treba je igrati na vso moč. Ponosni smo na prvo tekmo, saj smo stopnjevali ritem. To moramo ponoviti tudi na drugi tekmi. Verjamem, da še nismo pokazali vsega," pravi Sanon, ki je na prvi tekmi vknjižil po štiri točke in skoke, medtem ko so levji delež k prepričljivi zmagi prispevali Jan Špan, Domen Lorbek, Jordan Morgan in Devin Oliver.