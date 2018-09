Žalostno, a resnično

Bazen odličnih slovenskih košarkarjev je bil nekoč bistveno večji, kot ga imamo zdaj. V reprezentanco si težko prišel, zdaj pa se zdi, da so vrata na široko odprta za bistveno manj kakovostne igralce. Razloge, da je tako, moramo iskati v Fibinem (Mednarodna košarkarska zveza) neregularnem sistemu kvalifikacij za svetovno prvenstvo, saj nekateri klubi iz Evrolige septembra pustijo igrati svojim košarkarjem, spet drugi ne, prav tako pa v večini ni košarkarjev iz lige NBA. Kar je za majhno Slovenijo velik udarec.

Povrhu vsega se v slovenski reprezentanci dogaja tudi to, da nekateri mladi košarkarji dajejo večjo prednost klubski košarki.

"Pozabiti morajo pritisk evropskega prvaka"

"Bazen je, igralcev je dosti. Morajo malce pozabiti pritisk evropskega prvaka in vedeti, če bodo dali za Slovenijo vse, pustili srce na parketu, žrtvovali poletje, jim nihče ne bo zameril, na katerem mestu bodo končali," pravi Marko Milić. Foto: Urban Urbanc/Sportida "Časi se spreminjajo. Nacionalni ponos ni več tako močan, kar je žalostno, čeprav resnično. Vedno sem trdil, da morajo mladi igralci, ki prihajajo, nositi reprezentanco. Kar na primer počnejo Američani … Ne iščejo več 'dream teamov', da bi potiskali te starejše, najmočnejše v ospredje, ampak vključujejo malo mlajše, ki prihajajo. Tudi v evropski reprezentančni košarki bi moralo biti tako," pravi Zmago Sagadin, ki je v aktivni trenerski karieri v Olimpiji naredil ogromno košarkarjev, ki so nato igrali v ligi NBA ali Evroligi.

Eden izmed njih je bil tudi Marko Milić, ki je bo trditvi, da imamo manjši bazen kot nekoč, pripomnil: "Bazen je, igralcev je veliko. Morajo malce pozabiti pritisk evropskega prvaka in vedeti, če bodo dali za Slovenijo vse, pustili srce na parketu, žrtvovali poletje, jim nihče ne bo zameril, na katerem mestu bodo končali. Upam, da se bodo fantje hrabro začeli odzivati."

"Tretjerazredni Američani dominirajo od slovenske lige do vseh evropskih"

"Tretjerazredni Američani dominirajo od slovenske lige do vseh evropskih lig. Igralci, ki niso dobri za ligo NBA, njihovo razvojno ligo, dominirajo v Evropi, kar je katastrofa za evropsko košarko," poudarja Sagadin. Foto: Urban Urbanc/Sportida Na vprašanje, ali je kaj mogoče narediti pri mladi generaciji, ki je drugačna kot njegova, je odgovoril: "Ko bodo mlajše generacije spoznale, da po karieri poleg denarja, statistike, osebne slave ostanejo v srcu čustva, ki si jih delil s fanti v reprezentanci ... Prav tako spoštovanje tvoje države, ker si nekaj poskusil. Tistim, ki ne bodo igrali, bo na koncu žal. Upam, da ne prepozno. Upam, da si premislijo, ker imamo odlično mlado generacijo. Je pa jasno, da ne moreš biti nenehno na vrhuncu."

Sagadin pri teh zgodbi s prstom kaže na Fibo in krivi vodilne, da se je v Evropi zgodil tak upad: "To je predvsem posledica vojne med Fibo in Evroligo. Košarko drži navzdol, liga NBA je spet pobegnila. Pred 20 leti se je evropska košarka precej približala NBA. Od te vojne le upada. Amerika je spet pobegnila daleč naprej. Evropska košarka nazaduje, zlasti ker nihče ne producira. Ni produkcije. Tretjerazredni Američani dominirajo povsod, od slovenske lige do vseh evropskih lig. Igralci, ki niso dobri za ligo NBA, njihovo razvojno ligo, dominirajo v Evropi, kar je katastrofa za evropsko košarko."

"Ekonomska pot Olimpije je fantastična, mlade igralce ima, zdaj potrebuje še rezultat. To bo zelo težka naloga."

Pri Petrol Olimpiji stavijo na mlade košarkarje. Bodo ti prinesli tudi rezultat, se sprašuje Sagadin. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Na mlade se je po novem naslonila njegova Olimpija, a je za zdaj še bistveno drugačna od tiste, v kateri je deloval sam. Zeleno-beli so takrat igrali v elitni Evroligi.

Ob produkciji so bili prisotni tudi rezultati in ta skrbi Sagadina: "Ekonomska pot Olimpije je fantastična. Že lani so objavili, da se je rešila dolgov. Roman Lisac je bil takrat pri nas in je zdaj poiskal morebitne NBA-košarkarje, ki jih bodo gledali NBA skavti. Zdaj je pet, šest teh mladih igralcev. Kaj pa zdaj? Zdaj bo treba pokazati znanje, kako iz talentov narediti vrhunske igralce in hkrati še rezultat, da bo polnil dvorano. To je zelo težka naloga. Nisem ravno prepričan, da bodo zmogli."