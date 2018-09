Torek bo Dončićev dan

Navijači Dallas Mavericksov so dobili odgovor, kdaj bo Luka Dončić prišel v klub. ZDA je prečesal po dolgem in počez, v Dallas pa prihaja v torek.

Tretji izbor letošnjega nabora lige NBA bo do začetka sezone in tudi med njo vse bolj na radarju navijačev, medijev pa tudi obramb nasprotnih ekip. Da bi izvedeli, kakšne predstave bo Luka Dončić prikazal v ligi NBA, bomo morali počakati do 17. oktobra, ko se za Dallas začne nova sezona z gostovanjem pri Phoenixu Igorja Kokoškova.

Navijači Dallasa so bolj malo vedeli, kaj se poleti dogaja s slovenskim košarkarskim draguljem. Pri Dallas Morningu so ga poklicali in iz prve roke dobili odgovor: "Povsod sem bil, v New Jerseyju, New Yorku, Los Angelesu, Santa Barbari, Portlandu, Seattlu. To je to."

V Dallasu ne, zato pa ga bodo pričakali prihodnji torek, ko pride v klubske prostore.

Številni košarkarji Dallasa, vključno z veteranom Dirkom Nowitzkim, Wesleyjem Matthewsom in J. J. Bareo, so se poleti pripravljali v klubskih prostorih. Spet drugi so svojo telesno pripravljenost pilili na drugih koncih ZDA. Novi obraz in hkrati velika okrepitev DeAndre Jordan je bil denimo v Los Angelesu, kjer se je pripravljal tudi Saša Vujačić.

Dallas bo imel medijski dan 21. septembra, trening kamp pa se bo začel dan pozneje.

"Navdušen sem. Komaj čakam," pravi Luka.

Njegov trener Rick Carlisle je imel poleti v načrtu, da obišče Slovenijo in preživi nekaj časa s slovenskim košarkarjem na parketu ter zunaj njega, vendar je moral zaradi družinskih zadev pot odpovedati.

"Zdaj bova delala, ko bom prišel v Dallas. Kaj? Številne stvari. Sprva moram spoznati trenerje, soigralce. Mislim, da je to najpomembnejša stvar," poudarja nekdanji košarkar Reala Madrida.

Veliko časa je preživel na morju na Hrvaškem, prejšnji teden pa se je srečal z dvema zvezdnikoma lige NBA. V San Franciscu je spoznal aktivnega košarkarja Stephena Curryja, v Portlandu pa prav tako velikega Kobeja Bryanta: "Osebno ga nisem poznal. Ko sem ga videl, je bilo neverjetno. Da sem ga videl in spoznal."