Kralj skokov spoznal kruto plat lige NBA

V ligi NBA je bil zelo pester večer. Kapetana LeBron James in Giannis Antetokounmpo sta izbrala soigralce za tekmo vseh zvezd , nato pa se z Lakers in Bucks posvetila izzivom na parketu . Še pred tem se je iztekel rok za menjave igralcev in poskrbel za nekaj odmevnih sprememb. Andre Drummond ni skrival razočaranja, ko se je iz Detroita preselil v Cleveland, Andrew Wiggins pa se je v zameno za Russlla D'Angela iz Minnesote preselil k Golden Statu.

Za enega najodmevnejših poslov na zadnji dan prestopnega roka v ligi NBA je poskrbel Andre Drummond. Donedavni center Detroita in odličen skakalec, ki je v zadnjih petih sezonah kar štirikrat pobral največ žog pod košem v ligi NBA, je zamenjal klub. Čeprav je javno izrazil željo vodstvu, da bi ostal zvest Detroitu, ki mu po poškodbi Blaka Griffina (7. januarja so mu operirali koleno) ne cvetijo rožice v ligi NBA, je moral pripraviti kovček in se preseliti v Cleveland.

If there’s one thing I learned about the NBA, there’s no friends or loyalty. I’ve given my heart and soul to the Pistons , and to be have this happen with no heads up makes me realize even more that this is just a business! I love you Detroit... — Andre Drummond (@AndreDrummond) February 6, 2020

Kralj skokov v ligi NBA je na tekmi vseh zvezd leta 2018 združil moči tudi z Goranom Dragićem. Foto: Reuters Dvakratni udeleženec tekme All-Stars po tem, ko je izvedel za menjavo, na Twitterju ni skrival razočaranja: "Če sem se v ligi NBA česa naučil, sem se tega, da tu ni niti prijateljev niti zvestobe. Detroitu sem podaril srce in dušo, potem pa nepričakovano izvedel tole. To mi daje vedeti, da je vse skupaj le posel. Rad te imam, Detroit. Vedno boš globoko v mojem srcu. Cleveland, upam, da si pripravljen. Končajmo sezono na pravi način," je dejal ameriški center, ki so ga v prejšnjih mesecih povezovali tudi z možnostjo selitve k Dončićevemu Dallasu.

Na koncu se je njegov klub pogodil s Clevelandom, kamor prihaja z rekordnim povprečjem točk v karieri (17,8) in vodilnim položajem med skakalci (15,8 skoka na tekmo). Pistons so v zameno za Drummonda dobili izkušeni dvojec iz Clevelanda, sestavljata ga Brandon Knight in John Henson, pa tudi izbor v drugem krogu prihodnjega nabora lige NBA.

Clippers dobili prvega strelca New Yorka

Marcus Morris je za New York v povprečju dosegal skoraj 20 točk. Foto: Reuters Za odmevno menjavo sta zadnji dan prestopne tržnice v ligi NBA poskrbela tudi Golden State in Minnesota. Aktualni podprvak, ki se je v začetku sezone iz Oaklanda preselil v San Francisco, zaradi odsotnosti Stepha Curryja in Klaya Thompsona dosega zelo skromne rezultate. Po novem bo njegov član tudi Andrew Wiggins. Kanadčan tako zapušča Minnesoto, ki je bogatejša za D'Angela Russlla. Ta se je razveselil možnosti, da bo lahko združil moči s prijateljem Karlom-Anthonyjem Townsom.

Če Golden Statu v tej sezoni ne gre prav nič po načrtih, pa imajo več razlogov za zadovoljstvo v taboru Los Angeles Clippers. Zadnji dan prestopne tržnice jih je okrepil še najboljši strelec New Yorka Marcus Morris, ki je pri Kratkohlačnikih na tekmo dosegal skoraj 20 točk (19,6). V mesto angelov naj bi prišel tudi Isaiah Thomas (Washington), a so se mu Clippers v poslu, v katerem so sodelovali trije klubi (Clippers, New York in Washington) odrekli.

Dragić s trikratnim prvakom lige NBA

Andre Iguodala je bil leta 2015 MVP finala lige NBA. Foto: Reuters Če je Dončićev Dallas zadnji dan prestopnega roka miroval, pa je bil bolj aktiven Dragićev Miami. Iz Memphisa je pripeljal tri igralce, med njimi pa je najbolj znan 36-letni Andre Iguodala. Naslov prvaka lige NBA je osvojil že trikrat, v sezoni 2014/15 je bil najkoristnejši igralec finala, njegova največja odlika pa je igra v obrambi. Poleg njega sta se na Florido odpravila še Jae Crowder in Solomon Hill, krilni igralec, ki ga odlikuje 38-odstotni met za tri točke. V Memphis sta se po drugi strani odpravila Justise Winslow, ki je zaradi poškodbe hrbta v tej sezoni odigral le 11 tekem, in Dion Waiters, James Johnson pa se je pridružil Minnesoti.

Miami se bo prvič v novi podobi predstavil v noči na soboto, ko bo gostoval v Sacramentu. Isti večer Dallas čaka gostovanje v Washingtonu, ki bo minilo brez poškodovanega Luke Dončića, Denver Vlatka Čančarja pa bo prvič na delu dan pozneje v Phoenixu.