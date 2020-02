Znan je datum, kdaj se bodo poslovili od Bryanta in hčerke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Ameriki je v javnost pricurljala informacija, kdaj bo spominska slovesnost za Kobeja Bryanta, njegovo hčerko Gianno in sedmerico, ki so tragično preminuli v helikopterski nesreči.

Kot poroča Los Angeles Times, bo javna spominska slovesnost 24.2. Zakaj ravno ta datum, je razumljivo, saj je Kobe Bryant v karieri nosil dres s številko 24, njegova 13-letna hčerka Gianna pa je imela na hrbtu napisano 2 - njeno številko so na Harbor Day High School upokojili.

Uradno datuma sicer še niso potrdili, a se pri omenjenem časopisu sklicujejo na dva zanesljiva vira, ki sta povezana s slovesnostjo. Ta bo potekala v Staples Centru, ki je v preteklosti že gostil slovesnosti ob smrti Michaela Jacksona in Nipseyja Hussla, sicer pa je Kobe v tej dvorani tlakoval pot do petih naslovov prvaka lige NBA.

Bryant in osmerica so umrli 26. januarja v helikopterski nesreči. Vzroka še niso razkrili, a naj bi bila v kratkem znana vsa dejstva.

Kot še poročajo, slovesnost ne bo ovirala tekme med LA Clippers in Memphis Grizzlies, ki bo potekala ravno ta dan, saj bodo z njo do dvoboja ekip zahodne konference že zaključili.

Že 10. februarja pa bo na štadionu Angel Stadium of Anaheim javna spominska slovesnost za trenerja baseball ekipe Johna Altobellija, njegovo ženo Keri in hčerko Alysse, ki so bili prav tako v nesrečnem helikopterju.