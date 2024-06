Članska ekipa Cedevite Olimpije se je pod obema obročema okrepila z 29-letnim občasnim litovskim reprezentantom Martinasom Gebnom. Z ljubljanskim klubom je podpisal pogodbo vsaj do zaključka sezone 2025/26. V prejšnji sezoni je igral v španski Manresi. "Martinas Geben je občasni reprezentant Litve, ki bo tokrat sicer izpustil reprezentančno akcijo. Za njim je dobra sezona v Manresi, z njim pa smo pridobili vsestranskost v napadu in pomoč v igri v skoku. Najpomembnejše dejstvo pa je, da je Martinas ekipni igralec, ki bo svojo ekipo vedno dal na prvo mesto, in to je tip igralca, ki ga želimo videti v dresu Cedevite Olimpije," je ob podpisu pogodbe povedal športni direktor Chechu Mulero.

Chechu Mulero in Zvezdan Mitrović sta zavihala rokave. Foto: www.alesfevzer.com "Martinasa sva oba skupaj s športnim direktorjem spremljala preko njegovih iger v španskem državnem prvenstvu. Gre za inteligentnega igralca, centra, ki lahko zadane z razdalje, s kvalitetno in učinkovito igro v napadu, prav tako je dober v tranzicijski igri, obenem pa nam bo v pomoč v igri v obrambi. Določene podrobnosti o njem bomo seveda spoznali tudi tekom priprav in tekem v sezoni," je ob naznanitvi nove okrepitve povedal novi glavni trener Zvezdan Mitrović. Geben pa je navijačem sporočil: "Navdušen sem ob pridružitvi Cedeviti Olimpiji, in da z družino začenjamo novo dogodivščino v Ljubljani in Sloveniji. Klub ima bogato zgodovino in veselim se, da bom del organizacije."

Geben je bil med letoma 2018 in 2021 igralec Žalgirisa, prvo sezono pa je kot igralec na posoji preživel pri Juventus Uteni. Ob koncu sezone, ki jo je zaključil s povprečjem 11,5 točke in 7,4 skoka, je bil izbran tudi za najkoristnejšega igralca litovskega državnega prvenstva. Leta 2021 se je preselil k Bambergu, sezono 2022/23 pa začel pri Skylinersih iz Frankfurta in zaključil pri Manresi, kjer je igral vse do zaključka minule sezone.

Z Žalgirisom je zaigral na 53 tekmah Evrolige. V povprečju je na parketu preživel malo več kot osem minut, dosegal pa je 3,4 točke in dva skoka. Geben je tudi občasni član litovske državne reprezentance, s katero je zaigral v kvalifikacijah za svetovni prvenstvi leta 2019 in 2023, ter v kvalifikacijah za EuroBasket 2025.

Cedevito Olimpijo sta okrepila že Brynton Lemar in Aleksej Nikolić, v Stožicah pa ostaja DeWayne Stewart.