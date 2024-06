Pri Cedeviti Olimpiji so se na zunanjih igralnih položajih okrepili z 29-letnim in 191 centimetrom visokim Bryntonom Lemarjem, ki je v zadnji sezoni nosil dres Hapoela Jerusalem. Z ljubljanskim klubom je podpisal pogodbo do zaključka sezone 2024/25.

Po štirih letih igranja univerzitetne košarke v dresu UC Davis se je Brynton Lemar, po tem, ko leta 2017 ni bil izbran na naboru lige NBA, evropski košarki prvič predstavil v sezoni 2017/18, ki jo je začel v dresu Nancyja, zaključil pa v Caenu. Sledila je selitev v Soproni, Start Lublin, v sezoni 2020/21 pa je nosil dresa Gaziantepa in Reggiane. Avgusta 2021 se je pridružil Eniseyu, sledila pa je selitev v Le Mans.

Februarja 2023 se je pridružil AEK-ju, lansko poletje pa Hapoelu Jerusalem. V sezoni 2023/24 je zaigral na 13 tekmah rednega dela izraelske lige in v povprečju dosegal 11,2 točki, 2,5 skoka in 1,2 asistenci na obračun.

Foto: www.alesfevzer.com

"Brynton Lemar je dober fant, spremljam ga še iz časov, ko je igral na francoskem državnem prvenstvu. Gre za igralca, ki primarno igra na položaju ‘dvojke’, lahko pa nekaj časa preživi tudi na položaju organizatorja igre, vendar pa bo pri nas večino časa preživel na položaju branilca-strelca. Naši ekipi lahko pomaga z dobro energijo in igro na obeh straneh parketa, v napadu in v obrambi. V pogovorih je pokazal, da gre za ambicioznega fanta z željo, da skupaj z ekipo napreduje, da lahko napravimo dober rezultat. Ker gre za kvalitetnega fanta z dobrim značajem, je lahko dobra okrepitev za našo ekipo v okviru našega proračuna," je ob predstavitvi nove okrepitve članskega kolektiva za uradno spletno stran kluba dejal glavni trener Zvezdan Mitrović.

"Zelo sem navdušen, da sem se pridružil ekipi in tej organizaciji in hkrati zelo vesel, da sem tukaj. Komaj čakam nastope v ligi ABA in EuroCupu, dal bom vse od sebe, da pomagam ekipi do zmag na čim več tekmah. Zelo sem navdušen in hvaležen za priložnost, ki mi jo je dala Cedevita Olimpija. Verjamem, da je pred nami odlična sezona," pa je ob podpisu pogodbe s Cedevito Olimpijo povedal 29-letnik.