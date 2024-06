Aleksander Šaškov, ki se je Cedeviti Olimpiji pridružil pred začetkom tekmovalne sezone 2023/24, zapušča ljubljanski klub in se seli v drug klub. V klub iz Stožic se je Šaškov minulo poletje preselil iz Ilirije.

V regionalni ligi je Aleksander Šaškov v sezoni 2023/24 zaigral na 15 tekmah, v povprečju pa na parketu preživel malo več kot 10 minut in dosegal 5,6 točke ter 3,7 skoke. V EuroCupu je zaigral na sedmih tekmah, v malo več kot sedmih minutah pa beležil 3,1 točko in 1,6 skoke na obračun. S Cedevito Olimpijo je Šaškov v minuli sezoni osvojil naslov državnega, pokalnega in superpokalnega prvaka.