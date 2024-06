V dresu Cedevite Olimpije bo prihodnji sezoni igral slovenski reprezentant in nosilec zlate medalje iz EuroBasketa 2017 Aleksej Nikolić, so potrdili iz ljubljanskega kluba.

Članskemu moštvu Cedevite Olimpije se je pridružil 29-letni organizator igre, slovenski reprezentant in evropski prvak iz leta 2017 Aleksej Nikolić. Nikolić (191 centimetrov, letnik 1995) je do zdaj igral za Postojno, Zlatorog Laško, Spars Sarajevo, Bamberg, Baunach Young Pikes, Partizan, Treviso, Gravelines-Dunkerque, Burgos, Sassari, Brescio, Gran Canario in nazadnje francoski Élan Chalon. "Občutki ob podpisu pogodbe s Cedevito Olimpijo so odlični. Veselim se vrnitve v Slovenijo po več kot desetletju igranja v tujini, obenem bom prvič zaigral za slovenski klub na članski ravni. Zagotovo komaj čakam začetek sezone," je ob podpisu pogodbe povedal Nikolić.

"Aleksej Nikolić je igralec, ki ga poznam že kar nekaj časa. Je domač igralec, član slovenske reprezentance, odličen fant, kar je najbolj bistveno. Vsako sezono napreduje v igri, za njim pa je sijajna sezona v Franciji. Pomagal nam bo pri kreaciji naše igre. Ima dober in čvrst značaj, s svojo kakovostjo pa bo zelo pomemben člen naše ekipe," je ob podpisu pogodbe z Aleksejem Nikolićem povedal glavni trener Zmajev Zvezdan Mitrović, športni direktor Chechu Mulero pa dodal: "Pri Cedeviti Olimpiji bomo vedno skušali najti najboljše slovenske igralce, za katere vemo, da so dosegljivi, hkrati smo zanje prepričani, da lahko vplivajo na našo ekipo. Zadovoljni smo, da lahko kot novo okrepitev predstavimo Alekseja Nikolića. Je pomemben del slovenske članske reprezentance, gre za kakovostnega igralca, za katerim je zelo dobra sezona v Franciji, obenem pa karakterno predstavlja igralca, ki ga želimo videti v naši ekipi v prihajajoči sezoni."

