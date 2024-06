V novo sezono državnega in jadranskega prvenstva bo košarkarje Krke popeljal Dejan Jakara, ki je nasledil Gašperja Okorna. Znan pa je tudi trener novinca v ligi Aba, moštva iz Dubaja. To je postal Jurica Golemac.

Novomeška Krka je v pretekli sezoni pod vodstvom Gašperja Okorna ostala brez finala državnega prvenstva, v ligi Aba pa je s petimi zmagami in 21 porazi končala na zadnjem mestu. Je pa zaradi širitve jadranske lige s 14 na 16 klubov obdržala mesto v tem tekmovanju. V novi sezoni jo bo skušal do boljših rezultatov popeljati Dejan Jakara, ki je v pretekli sezoni dobro opravil z ekipo SC Derby. Ta je redni del lige Aba z 11 zmagami in 15 porazi sklenila na osmem mestu. V Črni gori pa je SC Derby pod njegovim vodstvom osvojil pokalno lovoriko. Pred odhodom v Črno goro je bil zdaj 38-letni Jakara trener domžalskega Heliosa.

"Zelo smo zadovoljni, ker se nam je pridružil priznani slovenski košarkarski strokovnjak Dejan Jakara, ki je naš novi glavni trener. Bil je naš prvi izbor," je poudaril predsednik kluba Andraž Šuštarič. Prihod v Novo mesto je Jakara označil za največji trenerji izziv v karieri: "Razlogov za to je več. Naša skupna želja v klubu v novi sezoni je, da ustvarimo ekipo, ki bo igrala agresivno in hitro, moderno košarko. Predvsem pa želimo imeti ekipo, ki se bo na vsaki tekmi metala na glavo. Verjamem tudi, da lahko izboljšam rezultate prejšnjih sezon."

Na začetku jeseni bomo Jurico Golemca znova videli v Stožicah. Foto: Vid Ponikvar

Jakara pa ne bo edini slovenski trener v novi sezoni lige Aba. Vrača se namreč Jurica Golemac. Nekdanji trener Cedevite Olimpije in Primorske je postal novi trener novinca v tem tekmovanju, moštva iz Dubaja. V prejšnji sezoni je 47-letnik vodil Hapoel Eliat. BC Dubai bo že v drugem krogu gostoval v Stožicah pri Cedeviti Olimpiji.