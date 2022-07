Vroče v Španiji: "Ali je to normalno?"

Iz španske košarkarske reprezentance so v torek sporočili, da so v svoje vrste naturalizirali Američana Lorenza Browna, ki je prejel španski potni list in bo na septembrskem evropskem prvenstvu branil barve španske izbrane vrste. Naturalizacija Američana je požela kar nekaj pozornosti, še posebej pa je zmotila Združenje španskih košarkarjev (ABP), ki so v javnem pismu izrazili svoje nezadovoljstvo z odločitvijo španske košarkarske zveze.

Ameriški košarkar Lorenzo Brown se lahko od torka "pohvali" tudi s španskim potnim listom. Novi član Maccabija bo tako jeseni kandidiral za nastop na evropskem prvenstvu, na katerem bo Španija branila bronasto odličje. S tem pa so Španci tudi zaprli vrata Sergeu Ibaki, ki je v preteklih letih kot naturalizirani košarkar nosil dres španske izbrane vrste. A nad odločitvijo španske košarkarske zveze niso navdušeni pri Združenju španskih košarkarjev, ki so v javnem pismu izrazili svoje nezadovoljstvo nad odločitvijo vodilnih pri zvezi.

"Glede na to, da je špansko državljanstvo dobil igralec, ki v Španiji nima nobenih korenin, je sporočilo, ki ste ga s tem poslali preostalim španskim košarkarjem, škodljivo in negativno vpliva tako na sedanjost kot prihodnost. Ali je normalno in kredibilno, da trenutna ekipa ne more najti španskih košarkarjev, ki bi lahko igrali na najvišji mednarodni reprezentančni ravni?" so med drugim zapisali pri združenju ABP.

"Tovrstno početje znižuje pričakovanja igralcev, odtujuje navijače in izničuje vrednost sanj košarkarjev, ki si želijo zaigrati za reprezentanco. Porazno je videti, kako se vsako sezono znižuje število košarkarskih reprezentantov v profesionalnih ligah, tudi na treningih. Španski košarkarji imajo talent, ki ga kažejo že leta, a da ga bodo še bolj razvili, potrebujejo tudi priložnost španske košarkarske zveze. Upiramo se temu, da bi na takšen način uničevali prihodnost igralcev, ki si želijo zaigrati za reprezentanco," so še zapisali pri združenju španskih košarkarjev.

Španci so se za naturalizacijo ameriškega organizatorja igre odločili po tem, ko je reprezentančno pot končal Sergio Rodriguez, po poškodbi Ahilove tetive pa še ni povsem okreval Ricky Rubio.

