Nova nevarnost za Dončića in druščino

Španska košarkarska vrsta se krepi. Potem ko je po olimpijskih igrah reprezentančno pot končal Sergio Rodriguez, Ricky Rubio pa po strgani ahilovi tetivi še ni na pravi ravni, je Sergio Scariolo skupaj z vodstvom španske izbrane vrste s pomočjo naturalizacije pod svoje okrilje spravil Lorenza Browna, s katerim je Scariolo sodeloval že kot pomočnik trenerja pri Torontu.

Lorenzo Brown obtains Spanish nationality and will be able to play the FIBA Eurobasket 22 with Spain.#basketball #Baloncesto #Espana #Euroleague #FIBA #Eurobasket #Spain pic.twitter.com/68FNzCAR17