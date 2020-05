Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred enim letom se je Kevin Durant skupaj s soigralci pri Golden State Warriors spogledoval z naslovom prvaka lige NBA, vendar so poškodbe nato tako razredčile vrste Bojevnikov, da so morali ti priznati premoč Toronto Raptors.

Na zadnji tekmi finala si je Durant namreč poškodoval ahilovo tetivo. Poleti se je nato preselil k Brooklyn Nets, jasno pa je bilo, da bo z igrišč odsoten eno leto.

Generalni direktor kluba Sean Marks je takrat dejal, da ga v tej sezoni ne bomo videli na delu.

Kevin najbolje pozna svoje telo

Proti zvezdniku lige NBA je v krstni sezoni zaigral tudi Luka Dončić. Foto: Getty Images A odsotnost se bo zaradi koronavirusa zavlekla v poletje, če bodo v ZDA tekme sploh lahko spravili pod streho. To bi pomenilo, da bi lahko prvič v karieri za Brooklyn Nets zaigral tudi Durant, kar bi v končnici moštvu iz New Yorka dodobra dvignilo delnice.

"To je vprašanje za 110 milijonov dolarjev (toliko je vredna košarkarjeva pogodba, op. a.)," je dejal Marks: "V resnici se o njegovi vrnitvi na parket nismo pogovarjali. Kevin najbolje pozna svoje telo. Naše zdravniško osebje je opravilo izvrstno delo in mu pomagalo na vsakem koraku."

Da bi se Durant, ki je bil pozitiven na novi koronavirus, a ni imel nobenih simptomov, lahko zares vrnil, nakazuje izjava njegovega dolgoletnega poslovnega partnerja Richa Kleimana, ki je ob koncu februarja dejal, da obstaja možnost Durantovega nastopa na olimpijskih igrah v Tokiu. Te bi morale biti letos julija, a so jih zaradi pandemije koronavirusa prestavili za eno leto. Ravno poleti bi bili lahko na delu košarkarji najmočnejše lige na svetu, ki so jo morali sredi marca prekiniti, potem ko se je okužil prvi košarkar.

Tu je še Irving

Konec aprila je nato obrnil ploščo in dejal, da v tej sezoni verjetno še ne bo nosil dresa Brooklyn Nets.

Kyrie Irving okreva po operaciji rame. Foto: Reuters

A to ni edina težava moštva, saj pred prekinitvijo ni bil v pogonu niti drugi zvezdnik kluba Kyrie Irving, ki je imel težave z ramo. Takrat so rekli, da se najverjetneje ne bo vrnil do konca sezone. Tudi pri njem je zato vprašanje, ali bo lahko zaigral v tej sezoni ali ne.

Brooklyn Nets so kljub odsotnosti dveh najboljših košarkarjev na sedmem mestu vzhodne konference in imajo v boju za vstop v izločilne boje varnih šest zmag prednosti.