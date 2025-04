Optimizem glede vrnitve Kyrieja Irvinga po poškodbi kolena

Kot poroča priznani novinar NBA Shams Charania (ESPN), v taboru Dallas Mavericks vlada previdni optimizem, da se bo Kyrie Irving po poškodbi sprednje križne vezi (ACL) v levem kolenu vrnil na igrišča že januarja prihodnje leto. Po uspešni operaciji, ki jo je opravil konec marca, in ob predvidenem času okrevanja šest do 12 mesecev, se v klubu nadejajo, da bo Irving že v začetku naslednjega koledarskega leta znova pripravljen za igro.

Kyrie Irving si je koleno resno poškodoval 3. marca, ko je moral ob koncu prve četrtine obračuna proti Sacramento Kings predčasno zapustiti parket. Zdravniški pregledi so potrdili strgane sprednje križne vezi, kar je pomenilo konec sezone za enega ključnih igralcev Dallasa. Do nesrečne poškodbe je 33-letni organizator igre v letošnji sezoni beležil odlične številke – v povprečju je dosegal 24,7 točke, 4,8 skoka in 4,6 asistence na tekmo ter februarja nastopil na svoji že deveti tekmi All-Star.

Kyrie Irving se je poškodoval 3. marca. Foto: Guliverimage

V tednih pred poškodbo je Irving veljal za enega najbolj obremenjenih igralcev v ligi – v desetih zaporednih tekmah je v povprečju na parketu prebil več kot 39 minut. Klub se je po zamenjavi Luke Dončića močno naslonil na njegove izkušnje, odgovornost pa je prevzel na svoja pleča. A sledil je neprijeten zasuk – poškodba, ki mu je precej predčasno preprečila nadaljevanje sezone.

Kljub resnosti poškodbe pa prihajajo spodbudne novice. Kot je za ESPN povedal Shams Charania, vlada zmerni optimizem, da bi se lahko Irving vrnil že januarja 2026 – kar bi bila glede na naravo poškodbe hitra vrnitev.

Kot poroča ESPN, naj bi pri Mavericksih razmišljali tudi o spremembi Irvingove pogodbe. Namesto da bi ostal pri trenutni igralski opciji za sezono 2025/26, ki mu prinaša kar 43 milijonov dolarjev, mu želijo ponuditi nov triletni dogovor. Ta bi ga dolgoročno zadržal v Dallasu in ga pogodbeno izenačil z zvezdnikom Anthonyjem Davisom ter generalnim direktorjem Nicom Harrisonom, ki je sicer po nepričakovani menjavi Luke Dončića v Los Angeles Lakers pod pritiskom navijačev iz Teksasa.