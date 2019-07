V Novem mestu ena neznanka

Dino Cinac, Jure Lalić in Dominik Mavra so košarkarji, ki so zapustili vrste Krke. Za zdaj so na Dolenjskem našli dva nova obraza. Izkušeni Ivan Ramljak in Američan Glenn Cosey sta imeni, s katerimi bo operiral glavni trener Simon Petrov.

"Cosey je izkušen raznovrsten košarkar, tudi odličen strelec. Lani nam je takšen tip igralca na številnih tekmah manjkal. Da bi potegnil ekipo. Ramljak je košarkar na igralnem mestu krila oziroma krilnega centra. Odlično pokriva svoje pozicije. Prav tako je super strelec za tri točke in nam bo dal dodatno dimenzijo v obrambi in napadu."

Z ekipo je zelo zadovoljen

Petrov ima odprto le še vprašanje na mestu centra, ki naj bi ga v kratkem rešili.

S pripravami bodo začeli 12. avgusta. Večino časa bodo trenirali v Novem mestu, v polnem teku pa je iskanje tekmecev za pripravljalne obračune.

"Z ekipo sem zelo zadovoljen. Glavno je, da je veliko igralcev ostalo. Namen je bil, da vključimo še izkušene košarkarje. Trudili se bomo, da bo igra hitrejša," pravi Petrov.

Marko Jošilo je imel v pretekli sezoni obilico težav s kolenom. V Novem mestu upajo, da bo v novi zgodba bolj pozitivna. Foto: Sportida

V zadnji sezoni so imeli pri Krki kar nekaj težav s poškodbami. Dolgo so čakali, da se je vrnil Marko Jošilo, ki v zaključku sezone ni poakzal tistega, kar so navijači novomeškega kluba od njega sicer vajeni.

"Lani smo imeli res preveč smole, kar se poškodb tiče. Upam, da bo v novi sezoni drugače."

Veseli se izziva proti Cedeviti Olimpiji

Osrednji cilj v regionalni ligi ABA bo obstanek. V pretekli sezoni so dolgo viseli na nitki, nato pa v odločilnem obračunu premagali zdajšnjo Cedevito Olimpijo in si zagotovili vstopnico še za eno leto. V državnem prvenstvu je bila na polfinalni stopnički premočna Sixt Primorska. "V slovenskem prostoru je naš cilj boj za najvišja mesta, v ligi ABA obstanek. Ne gledam, kako so druga moštva poleti kadrovala. Ko se bodo tekme začele, se bomo s tem ukvarjali. Osredotočeni bomo najprej nase. Zagotovo pa bo liga ABA bistveno močnejša."

Paolo Marinelli ostaja še naprej v Novem mestu. Foto: Urban Urbanc/Sportida

In kako gleda na novo podobo košarkarske Olimpije? "Meni se zdi vsaka takšna zadeva, ki ima proračun na visoki ravni, dobrodošlo za slovensko košarko in za vse nas. Se veselim izziva proti Cedeviti Olimpiji. Vedno je dodaten naboj, ko igraš proti Olimpiji. Primorska je prav tako odlična ekipa. Prvenstvo bo še toliko bolj zanimivo," odgovarja prvi mož stroke pri Krki, kjer se zelo dobro počuti.

Igralski kader Krke