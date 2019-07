Tudi letos si pri Dončiću zastavljajo vprašanja

Privrženci Dallas Mavericks z nestrpnostjo pričakujejo, kakšen tandem bosta v prihodnji sezoni sestavljala Luka Dončić in Kristaps Porzingis. Veliko je odvisno od zdravja pri latvijskem košarkarju in v kolikšni meri bo lahko napredoval slovenski čudežni deček.

Pri Dallas Mavericks so si pred odprtjem košarkarske tržnice obetali, da bodo v svoje vrste lahko pripeljali katerega od zvezdnikov, ki so bili na razpolago, a so ostali praznih rok. Tako bosta največje breme nosila evropska košarkarja Luka Dončić in Kristaps Porzingis.

A so pri Dallasu že navajeni, da jim poveljuje posameznik s stare celine. Spomnimo se, kakšno vlogo je imel nemški superzvezdnik Dirk Nowitzki, ki je bogato športno pot zaključil ravno po koncu Dončićeve krstne sezone.

"Nisem prepričan, da so se iz lekcije kaj naučili. Po mojem mnenju so se zavedali, da bo težko. Na tržnici je tudi loterija. Večina košarkarjev si želi v Los Angeles, New York ali Miami, s seboj pa želijo pripeljati tudi prijatelje. Dallas Mavericks se veliko naslanjajo na evropske košarkarje. Pri tem ne mislim, da preostali košarkarji ne želijo igrati z njimi. Dajte Dončiću in Porzingisu eno leto in bomo videli, koga bodo lahko potem privabili v Dallas," je dejal Kevin Sherrington, športni kolumnist na SportsDayDFW in Dallas Morning News.

Moštvo Dallas Mavericks Ryan Broekhoff

Jalen Brunson

Antonius Cleveland

Seth Curry

Luka Dončić

Dorian Finney-Smith

Tim Hardaway

Justin Jackson

Maxi Kleber

Courtney Lee

Daryl Macon

Boban Marjanović

Dakota Mathias

Kristaps Porzingis

Dwight Powell

Isaiah Roby

Delon Wright

Kemija bo hitro zavladala

"Težko bi ocenjeval, kako močan dvojec bosta, dokler se ne bo videlo, da je Porzingis povsem zdrav. Povrhu vsega tudi ne vemo, kako bosta sploh igrala skupaj, čeprav verjamem, da bo med njima hitro zavladala kemija. Sicer bi ju uvrstil med deset najboljših tandemov v ligi NBA," je še dejal Sherrington.

Na evropskem prvenstvu 2017 sta bila tekmeca, zdaj bosta pri Dallasu soigralca. Foto: Vid Ponikvar

Seth Curry, Boban Marjanović in Delon Wright so košarkarji, ki so prišli v Dallas v poletnem obdobju, kar je manj od načrtovanega.

Pri Dallasu veliko upov polagajo prav v našega Dončića, ki je imel odlično premierno sezono v ligi NBA. Pravzaprav so se vsi osrednji novinci v preteklem tekmovalnem obdobju izkazali, najbolj pa slovenski košarkarski dragulj, ki je bil na koncu tudi uradno izbran za najboljšega. A v ZDA poudarjajo, da prva sezona še ni zagotovilo za uspešno prihodnost, čeprav je Luka pokazal razkošen repertoar sposobnosti za nadaljnje podvige.

Skeptiki izpostavljajo, da je z znanjem že pri vrhu, spet drugi, da je prostora še dovolj

Pri Sports Illustrated so se nekoliko poglobili v prejšnjo generacijo novincev in predvideli, kaj lahko od njih v bodoče pričakujemo. Pri Dončiću so izpostavili, da je v vsej zgodovini prišel v ligo NBA kot najbolj uveljavljen evropski košarkar.

Nagrada za najboljšega novinca. Foto: Reuters

Mnogi v ZDA se sprašujejo, koliko manevrskega prostora za razvoj še ima. Skeptiki izpostavljajo, da naj bi bil z znanjem pri košarkarskemu vrhu. Že lani na naboru so se spraševali, kaj lahko naredi, in imeli negativne napovedi, a jih je z odličnimi predstavami hitro utišal.

Letvico si bo zagotovo dvignil sam, saj želi stopati višje in višje. Njegov naslednji cilj je, da bi popeljal Dallas Mavericks v končnico, nato pa bi rad osvojil tudi šampionski prstan.

Z rezervami tudi Young in Ayton

V krstni sezoni mu je najbolj dihal za ovratnik Trae Young, ki je bil v drugem delu sezone vse bolj razpoložen in v zadnjih 20 tekmah v povprečju dosegal 24 točk in 9,3 asistence na tekmo.

Za svoja leta je odličen organizator igre, onstran luže pa poudarjajo, da ima še veliko prostora za napredek. V prvi vrsti bo moral nadgraditi met za tri točke in obrambno igro.

Trae Young je bil v drugem delu sezone zelo razpoložen. Foto: Getty Images

Deandre Ayton je bil naboru leta 2018 izbran kot prvi. Po letu 2000 je eden izmed treh novincev, ki so imeli povprečje 16 točk in 10 skokov na tekmo. Za svojo višino je zelo raznovrsten in agilen. Prav tako zna zadeti s pol razdalje. Zato pa ima veliko vrzeli v obrambi, saj v tem segmentu še ni dober.

Prav zanimivo bo spremljati, kako se bodo v prihodnje razvijale njihove kariere in kdo bo posegel najvišje.