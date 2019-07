Luka Dončić presenetil Hrvate, ko je prišel navijati za Aljaža Bedeneta

Luka Dončić je v petek spodbujal Aljaža Bedeneta, ki je žal izgubil v četrtfinalu. Foto: Gulliver/Getty Images

Vedno podpira slovenske športnike

Le redko se zgodi, da se Luka Dončić pojavi na kakšni izmed športnih prireditev. To čast so imeli organizatorji teniškega turnirja v Umagu, ko jih je z obiskom presenetil novinec leta v košarkarski ligi NBA. Ljubljančan je pozneje stopil tudi pred kamero hrvaške televizije. Nekateri kar niso mogli verjeti, da se je Luka, družbo sta mu na tribunah delala Luka Rupnik in njegovo dekle Anamaria Goltes.

"Prišel sem gledati Aljaža. Vedno podpiram slovenske športnike. V tenisu ali katerem koli drugem športu," je uvodoma povedal član Dallas Mavericks, ki je med drugim povedal, da teniški turnir v Umagu dobro pozna in rad igra in spremlja tenis. In kaj mu gre bolje? "Košarka gre malo bolje, ampak tudi tenis mi gre dobro."

Vedno si želi zmagati

Pozneje so se še dotaknili prihodnje sezone lige NBA. Telički so v zadnji sezoni obstali v rednem delu oziroma so v zahodni konferenci zasedli predzadnje mesto. Ljubljančan pričakuje, da se bodo v novi sezoni s soigralci bolje odrezali. "Jaz vedno pravim, da so načrti, da zmagamo. To so moji načrti, ampak bomo videli, kako bo," je še za hrvaško nacionalno televizijo povedal Dončić.

"Velika čast je spoznati mladega in tako uspešnega košarkarja." Foto: Reuters

Goran Ivaniševič počaščen, da je spoznal Luko

Dvajsetletni košarkarski dragulj je nekaj besed spregovoril tudi z legendarnim Goranom Ivaniševićem, ki je leta 2001 osvojil Wimbledon. Tudi Ivanišević je navdušen nad našim mladim košarkarjem. "Velika čast je spoznati mladega in tako uspešnega košarkarja. Kot košarkarju mu je že veliko uspelo. Ne samo kot novinec leta v ligi NBA, prav tako s slovensko reprezentanco in že v Real Madridu … To je za enega evropskega igralca neverjetno," je o našem košarkarju izbiral besede Ivanišević.