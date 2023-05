V Ljubljani so se spomnili na žrtve napada v Srbiji

"V ZDA se podobne stvari dogajajo prepogosto, zato poznam bolečino. Naše misli so s svojci žrtev, saj gre za nekaj, kar je večje od košarke," se je pred drugo tekmo četrtfinala lige ABA na žrtve strelskih napadov spomnil košarkar Cedevite Olimpije Josh Adams. Američana in njegove soigralce zvečer na obrobju Beograda čaka še drugi obračun četrtfinalnega niza lige ABA s FMP. Ljubljančani bi si z zmago že zagotovili mesto med najboljšimi štirimi ekipami tekmovanja.

Pred košarkarji Cedevite Olimpije je druga tekma četrtfinalne serije lige ABA s FMP. Ljubljančani bodo danes na delu v Beogradu, kjer se bodo v urbani soseski Železnik udarili s svojimi tekmeci, ki so jih prejšnjo soboto v Stožicah ugnali z rezultatom 87:77. S to zmago so varovanci trenerja Mira Alilovića naredili odločen korak k uvrstitvi v polfinale, ki si ga lahko slovenski prvaki zagotovijo v soboto v Areni KK FMP. Če jim to uspe, se bodo za preboj v finale tekmovanja nato pomerili z zmagovalcem četrtfinalnega niza med Partizanom Mozzart Bet in SC Derbyjem, ki pa četrtfinalne serije zaradi nastopov Partizana v evroligi še nista odprla.

"V Železniku nas čaka veliko težja tekma, kot je bila prva v Stožicah," je prepričan Alilović. Foto: Nik Moder/Sportida

Tudi v Ljubljani so se pred gostovanjem v Srbiji spomnili na umrle v zadnjih strelskih napadih. "V imenu kluba in vseh nas, ki smo del ekipe, izrekam sožalje vsem najožjim svojcem žrtev tragedije v Beogradu. Čaka nas druga tekma s FMP. Zavedamo se, da smo naredili prvi korak in da je končnica maraton. V Železniku nas čaka veliko težja tekma, kot je bila prva v Stožicah," je pred dvobojem s FMP povedal trener Cedevite Olimpije Miro Alilović.

Tekma v Železniku se bo začela tudi z minuto molka v spomin na žrtve tragedije. "Najprej želimo v imenu celotnega kluba izreči iskreno sožalje družinam in svojcem žrtev tragedije v Beogradu. V ZDA se podobne stvari dogajajo prepogosto, zato poznam bolečino, in naše misli so s svojci žrtev, saj gre za nekaj, kar je večje od košarke. Na sobotni tekmi moramo popraviti napake s prve tekme, predvsem mislim na skok in izgubljene žoge, in napraviti vse, da pridemo do zmage na gostujočem parketu," je pred tekmo v Železniku povedal Josh Adams.

Yogi Ferrell je na prvi tekmi dosegel 20 točk. Foto: Nik Moder/Sportida

Cedevita Olimpija je imela po sobotni tekmi kar teden dni časa za pripravo, saj ljubljanska ekipa v preteklem tednu ni stopila na parket in je čas izkoristila za pripravo na drugo četrtfinalno tekmo. Na drugi strani je FMP v sredo na domačem parketu v drugem krogu srbske Superlige gostil Zlatibor in zabeležil zmago z rezultatom 112:81.

Z uvrstitvijo v polfinale bi slovenski prvaki ponovili dosežek iz lanske sezone, ko so kasneje izpadli z 1:2 v seriji s Crveno zvezdo, ki je na koncu v finalu morala priznati premoč Partizanu.

