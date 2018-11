V garderobi ga je zbadal, vodstvo Olimpije pa želelo, da sploh ne bi šel

Za Blaža Mesička in Issufa Sanona bo naslednja tekma nekoliko drugačnega značaja. Kot člana Petrol Olimpije se bosta pomerila drug proti drugemu, saj bosta del nacionalnih zasedb (Ukrajina - Slovenija) v sklopu kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Kot je dejal Mesiček, je bila želja kluba, da bi izpustil to reprezentančno akcijo, a se je vseeno odločil, da gre.

Slovenija je pred zadnjimi štirimi tekmami v najslabšem položaju v skupini I. Z le dvema zmagama je prikovana na dno. Sicer teoretične možnosti za nastop na svetovnem prvenstvu še obstajajo, vendar so minimalne ali tako rekoč nične.

Vidno spremenjena slovenska izbrana vrsta bi morala namreč dobiti vse nadaljnje tekme, povrhu vsega pa bi se ji moralo poklopiti marsikaj na preostalih obračunih.

Naslednja v vrsti je Ukrajina, s katero se naša izbrana vrsta v sklopu kvalifikacij še ni pomerila. Nekaj negotovosti pred odhodom v Zaporožje, kamor se je ekipa odpravila iz Brežic, prek Zagreba in Varšave, je bilo. Pa ne le zaradi dogodkov na parketu, temveč tudi zaradi političnega položaja, ki vlada v Ukrajini.

Zelena luč za prihod Slovencev v Ukrajino, kjer je posebno stanje

Zaveda se, da ima Slovenija mlado ekipo, poudarja pa, da bodo morali igrati z veliko energije. Foto: Urban Urbanc/Sportida "Kot je FIBA napovedala, je v Ukrajino poslala posebnega varnostnega svetovalca, ki se je v Zaporožju sestal z državnimi oblastmi ter predstavniki ukrajinske košarkarske zveze. Preverili so razmere v mestu, dvorani in uradnih hotelih ter prišli do zaključka, da trenutne razmere v Zaporožju ne vplivajo na varnost vseh udeležencev ter na varno izvedbo tekme. Tako se bo tekma odigrala po predvidenem razporedu. V uradnem poročilu, ki smo ga na KZS prejeli v torek proti večeru, so zapisali še, da bodo organizatorji in državne oblasti dodatno poskrbeli za varnost udeležencev ter zagotovili, da bo tekma izpeljana po vseh varnostnih in športnih kriterijih," so sporočili s Košarkarske zveze Slovenije.

V Ukrajini je namreč napeto ozračje, potem ko se je zgodil pomorski konflikt med Ukrajino in sosedo Rusijo. Na pobudo predsednika je namreč ukrajinski parlament sprejel sklep o uvedbi 30-dnevnega vojnega stanja v državi.

A iz Ukrajine prihaja novica, da v Zaporožju tega slovenski košarkarji na svoji koži ne bodo občutili.

Klub je priporočil, da ostanem z njimi. Zbadanje s Sanonom.

Klubski kolega Issuf Sanon ga je zbadal v garderobi, da bo Ukrajina premagala Slovenijo. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Slovenskega reprezentanta Blaža Mesička je pomiril tudi soigralec pri Petrol Olimpiji Issuf Sanon, ki mu bo tokrat zrl iz oči v oči. "V garderobi me je nenehno zbadal, da nimamo možnosti, da jih premagamo. Da bo pokrival mene. Garderoba je potegnila z mano, ker smo v njej v večini Slovenci in z balkanskega območja," se je zasmejal Mesiček.

Zanimivo je, da sta oba igralca odšla na reprezentančno akcijo, medtem ko je njun soigralec Miha Lapornik tik pred zdajci odpovedal nastop, Jan Špan pa je to storil zaradi poškodbe. "Klub je priporočil, da ostanem z njimi. Da treniram z ekipo in se ne udeležim akcije. Vseeno sem šel, ker je to dobro zame in za Slovenijo. Za Sanona ne vem, ali so kaj pritiskali. Že od začetka je bilo jasno, da bo igral za reprezentanco," pravi Mesiček, ki verjetno pri sebi upa, da se ne bo znašel v takšnem položaju kot Jakob Čebašek, ki je prav zaradi igranja za reprezentanco prišel v nemilost pri trenerju: "Povedal sem jim, če bo to vplivalo na moj položaj v klubu, si bom potem izboril mesto v ekipi."

Igrati z veliko energije

Selektor Rado Trifunović bo od svojih izbrancev želel agresivno igro. Foto: Žiga Zupan/Sportida Ker so se slovenski košarkarji zbrali šele v ponedeljek, temeljite priprave na Ukrajino, s katero se bodo pomerili v četrtek ob 18. uri, ne bo. "Glede na malo časa se bomo maksimalno pripravili na tekmo. Vemo, da časa ne bo dovolj. Smo zelo mlada ekipa in pomembno je, da igramo z veliko energije. Zavedamo se, da bodo domači prav tako igrali agresivno."

Ukrajinci so v dosedanjem delu zbrali po štiri zmage in poraze. V prvem delu so dvakrat ugnali Švedsko ter enkrat Latvijo (ob enem porazu proti Latviji in dvema proti Turčiji), septembra pa so s 76:65 presenetili Španijo in s 84:90 izgubili pomembno tekmo v Črni gori.

Udarni možje Ukrajincev v dosedanjem delu kvalifikacij so bili Vjačeslav Kravcov (soigralec Vlatka Čančarja v Burgosu), Sergej Gladir in Svjatoslav Mihajljuk. Slednjega tokrat v ukrajinskem dresu ne bomo videli, saj prek luže igra za moštvo Los Angeles Lakers - kakor tudi ne Alexa Lena, člana Atlante Hawks. Spisek slovenskih košarkarjev, ki bodo manjkali, pa je bistveno daljši.