Poljaki želijo na grd način izigrati Murića, ki se ne bi branil Olimpije

Zgodba z Zielono Goro se za Eda Murića ni razpletla, kot je pričakoval. Pred letom dni je imel že v rokah pogodbo s Petrol Olimpijo, vendar so mu Poljaki nato ponudili bistveno več denarja in mislil je, da bo v osrednji Evropi igral dve leti.

Sprva je dobival zelo malo minut za igro, zapletati pa se je začelo po sezoni. "S Poljaki imam vez na sodišču. Kar so naredili, je neverjetno. Bomo videli, kaj bo. Spravili so me v trenutni položaj. Glede na to, da so vedeli, da v proračunu ne bodo imeli denarja za mojo pogodbo, bi mi to lahko povedali prej. Ne pa takrat, ko so bili vsi klubi polni. Za košarkarja je to velik udarec, da si mora teden pred začetkom sezone najti sredino. S tem so me prizadeli. Vse je za nekaj dobro. Bomo videli, kaj mi bo prihodnost prinesla," je sprva dejal Murić.

Nato je še nekoliko razširil sliko: "Vodstvo z mano ni govorilo. Vse, kar so počeli, so pošiljali elektronska sporočila. Silili so me v operacije, ki niti malo niso bile potrebne. Na podlagi tega so prekinili pogodbo, češ da nisem upošteval navodil zdravnika. Imam potrdila, da sem zdrav. Na prejšnji akciji sem pokazal, da sem zdrav. Tudi, ko bom šel v nov klub, bodo videli, da sem zdrav."

"Olimpija? Kaj je lepše kot igrati doma"

Trenira tudi s Šenčurjem, kjer je njegov starejši brat Dino. Foto: Sportida V tem času je treninge opravljal pod vodstvom selektorja članske izbrane vrste Rada Trifunovića kakor tudi v vrstah Šenčurja, kjer igra njegov brat Dino. Ni mu pomembno, v katerem tekmovanju bodoči klub igra, saj bi rad predvsem veliko časa preživel na parketu. Olimpija je bila aktualna pred letom, zdaj pa ni nihče stopil v stik z njim.

"Kaj je lepše kot igrati doma? Olimpija je zelo dober klub in je organiziran. Vse je urejeno. Ima sicer novo ekipo, kar je težko, zato je padec morda razumljiv. V tem reprezentančnem oknu bodo imeli čas, da se pripravijo in se poskušajo izvleči iz tega. Ekipa je nova. Ni bilo pričakovati, da bodo že od prve tekme igrali neverjetno. Vsi klubi v ligi ABA in ligi prvakov imajo ogrodje že iz prejšnjih sezon. Olimpija je začela to graditi. Želim ji vse najboljše. Vsako tekmo navijam zanjo. Po sporu s Poljaki pa ni nihče stopil v stik z mano. Za naprej bomo videli," pušča mlajši od bratov Murić vrata odprta.

Pokazati Sloveniji, da lahko zmagajo

V reprezentanci bo imel vlogo kapetana. Foto: Vid Ponikvar Čeprav ga klubsko vprašanje zagotovo muči, pa bo imel ta teden misli usmerjene v reprezentančno dogajanje. Ob odsotnosti številnih košarkarjev bo kapetan naše izbrane vrste, ki bo v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo najprej v četrtek gostovala v Ukrajini, v nedeljo pa bo doma gostila še Latvijo. Slovenija kot evropski prvak lahko le še v teoriji morda računa, da bi se ji odprla vrata za Kitajsko prihodnje leto, vendar je realnost drugačna.

V skupini I ima le dve zmagi in je prikovana na zadnje mesto. Latvija, ki je tretja, ima tri zmage več, do konca tega dela kvalifikacij pa so zgolj še štirje krogi.

"Proti Latviji smo res igrali, vendar je bilo to, ko so bili v njeni vrsti evroligaški košarkarji in tudi iz lige NBA. Zelo težko karkoli rečem o njih. Enako velja za Ukrajince. Glavno je, da se osredotočimo nase. Da si razdelimo vloge. Naša edina naloga je, da se borimo in poskusimo s svojo mladostjo doseči kakšno zmago. Na obeh tekmah ju bomo lovili. Tudi ti igralci, ki so na papirju, niso slabi igralci. Vesel sem, da bodo dobili priložnost. Na nas je, da jo izkoristimo in pokažemo Sloveniji, da lahko zmagamo," je proti naslednjima obračunoma pogledal Murić.