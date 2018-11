Nikdar ne bo pozabil posebnega večera, v katerem se mu ni prikazala Marija

Doseči deset trojk v finalu kakšnega tekmovanja, ob tem se podpisati pod 36 točk in dvigniti pokal najboljšega visoko v zrak, so sanje marsikoga. Roman Horvat se lahko pohvali s takšnim podvigom. Leta 1994 je v finalu v Lozani proti španski Vitorii pomagal Smelt Olimpiji do zgodovinske zmage v evropskem pokalu.

Spomini na to tekmo so še zdaj sveži: "Te tekma je bila najboljša v karieri. Takšna se redko ponovi. Vso sezono smo igrali dobro, vendar takšnih predstav nismo imeli. V transu sem bil. V 17. minuti sem videl, da me bo zamenjal Razić. Hitro sem še vrgel še dve trojki in zadel ter ostal v igri. Takšno tekmo je težko ponoviti. Vsa ekipa je odlično funkcionirala. Podoživim jo še kdaj, čeprav je daleč nazaj. Ko je kakšna obletnica in te ljudje vprašajo, se spomnim. Po eni strani imam grenak priokus, ker se nihče na Olimpiji ne spomni. Na cesti se ljudje spomnijo in te dvigne."

Roman Horvat se je spomnil zgodovinske tekme

Hauptman se je pošalil, da se mu je prikazala Marija

Takratni kapetan Dušan Hauptman je nekoč v intervjuju za Sportal v šali dejal, da se je Horvatu prikazala Marija: "To se bova pogovorila (smeh, op. a.). Z Duletom sva bila cimra. Nenehno sva se šalila."

Pa današnja mladina ve, kdo je Roman Horvat? "Ne, ne vedo. Nekateri recimo poznajo le še Marka Milića. Raša Nesterovića denimo ne. Zdaj so Dončići, Dragići. Tega, žal, v Sloveniji ne znamo narediti, da bi se pri mladih vzbudila zgodovina. Naša generacija ve, kdo je bil Kićanović, kdo Ćosić …"

Lahko bi pristal tudi na vozičku

V dresu Olimpije je odigral številne dobre tekme. Zgodovinska zanj in za Olimpijo je bila tista v Lozani leta 1994, ko je natresel 36 točk, od tega 10 trojk za veliko veselje zeleno-belih. Foto: Reuters A bi se lahko njegova športna pot kmalu zasukala v povsem drugačno smer, potem ko je moral prestati operacijo diskus hernije: "Ko sem bil še v Triglavu in smo igrali na plastiki, sem grdo padel na trtico. Takrat se je začelo. Ko sem šel slikati, sem imel dve tretjini živca natrganega. Doktor Slobodan Macura mi je rekel, naj grem takoj na operacijo, sicer bom lahko pristal celo na vozičku, če bi se strgal. V 24 urah sem bil že na operacijski mizi. Nekaj mesecev sem bil izven pogona, nato pa normalno igral."

Prav zdravje je tisto, kar veliko ceni in mu ni pomembno, da v karieri ni zaslužil milijonov, pa čeprav je bil v tujini. Nekaj smole je imel, ker je bil denimo v dveh klubih, ki sta bankrotirala, se pa zaveda, da so bili takrat drugačni čas: "Pomembno mi je, da sem zdrav. Hrbtenico sem operiral pri 24 letih in zdaj nimam nikakršnih težav. Vesel sem, da sem zdrav in milijoni ne bi odtehtali. Nisem pa toliko zaslužil, da bi si lahko privoščil, da ne bi delal."

V ligo NBA mu ni pustil Sagadin, ki ga neizmerno ceni

V dolgi karieri je spoznal številne ljudi, s katerimi je navezal stike, zlasti prek socialnih omrežij. Lani je denimo srečal nekdanjega centra Olimpije Vitalija Nosova, kar je bilo zanj posebno snidenje: "Kot bi se otroka srečala. Objemala sva se. Super je bilo. Sicer pa se na veteranskih prvenstvih srečam z vrstniki iz mladinske jugoslovanske reprezentance."

Foto: Vid Ponikvar

Poudarja, da bi še enkrat izbral isto pot, kot jo je, čeprav bi spremenil kakšno stvar, če bi jo lahko. "Edina stvar, ki jih nisem izkusil, so bile olimpijske igre. Če bi leta 1992 prišli na olimpijske igre, bi igrali proti velikemu "dream teamu". Lahko bi več dosegel, lahko manj. Morda takrat, ko sem imel poškodovano hrbtenico, sploh ne več igral košarke. Morda sploh hodil ne bi več. Prav tako je bila leta 1992 v igri liga NBA. Houston Rockets so kazali zanimanje, vendar Zmago Sagadin ni pustil nobenemu zraven. Takrat so bili drugi časi. Prišlo je do pogovora, če bi prišel na poletno ligo, vendar me Olimpija ni pustila. Je pa res, da je bila liga NBA takrat za nas na luni. Za Evropejce je bila skoraj nedostopna," se spominja Horvat.

Čeprav je dobil Zmagov ne pri odhodu čez lužo, pa se je od njega veliko naučil. Trdo delo je bilo sinonim pod vodstvom Sagadina in pod njegovo taktirko so nastali številni odlični evropski kakor tudi NBA igralci. "Pri njem so bili treningi fantastični, strogi. Ko smo prišli po tekmi s poti, nas je takoj poklical v dvorano. Po navadi je bilo to po zmagah. Zakaj? Da nismo mislili, da smo dobri in se sprostili. Nenehno smo bili pod napetostjo," pravi Horvat.

"Če bi zdaj komu vrgel žogo v glavo, bi sledila tožba"

Tudi po končani karieri je košarkarsko aktiven in zastopa barve Slovenije na veteranskih evropskih in svetovnih prvenstvih, na katerih osvajajo tudi zlate medalje. Foto: Vid Ponikvar Hkrati dodaja, da bi današnja mladina takšne prijeme težko sprejela: "Tu je daljša zgodba. Sami smo bili drugače vzgojeni. Ni bilo telefonov, 300 programov na televiziji .. Veliko smo bili zunaj. Danes otroci nimajo navad dela. Starši jih ujčkajo. Nam ni bilo težko iti na igrišče. Pa ne, da jim je težko, ampak nimajo časa. Že v osnovni šoli morajo delati seminarske naloge. Tu je razlika. Trening je bil drugačen, a je bil pristop drugačen. Kar se tiče treninga, mislim, da tri četrtine fantov ne bi zdržalo treninga fizično in psihično."

Pri vsem izpostavlja starše, ki se preveč vtikajo v delo trenerjev in jim ne pustijo, da bi oddelali svoje: "Če bi zdaj komu vrgel žogo v glavo, bi sledila tožba. Takrat se še doma nisem upal povedati, ker bi jih še od očeta dobil. Zdaj je nenehno kaj. Vsakega otroka mora starš pripeljati, četudi samo 500 metrov živi od telovadnice."

Pred tremi leti, ko se je približeval 44. letu starosti je dokončno zaključil športno pot, ki je na profesionalno raven prešla daljnega leta 1991. Zadnja leta je igral za Šenčur, kjer je tudi zdaj polno aktiven. V klubu je zaposlen že deseto leto – prej kot igralec, zdaj opravlja številne funkcije: "Preskok se je zgodil spotoma. Z igrišča sem šel na klop. Ostal sem v košarki. Na vseh treningih sem prisoten. Nisem v dresu, ampak v trenirki. V klubu sem zaposlen 24 ur na dan. Delam z mladimi, starimi, upravo, sponzorji. Karkoli je potrebno. Vse sem, le trener nisem. Neuradno sem pri članih pomočnik trenerja. Tudi nisem več vodja mladinskega pogona. Pripeljali smo Vlada Velikonjo."

"Zdaj se prosi igralce, da igrajo za Olimpijo"

V življenju se je preizkusil tudi kot strokovni komentator, kar pravi, da pogreša. Foto: Vid Ponikvar Preizkusil se je tudi kot strokovni komentator na nacionalni televiziji, na kateri je sodeloval z Miho Žibratom in to delo pogreša: "Tisto je prišlo z neba. Miha me je poklical. Prej sem dvakrat v življenju govoril po pet minut. Poizkusili smo in je nekako šlo. Pošteno povedano mi to manjka. To mi je izziv. Pripraviti se moraš na vsako tekmo. Zanimiv dinamični del. Morda pa še pride kdaj."

Kot glavni trener se v košarki ne vidi, morda kot svetovalec. Zanimajo ga menedžerske vode, morda vloga športnega direktorja.

Čeprav deluje v konkurenčnem klubu, mu ni vseeno, kaj se dogaja pri Olimpiji, za katero je igral med letoma 1991 in 1997 ter se veselil dveh zgodovinskih dosežkov – zmaga v evropskem pokalu in tretje mesto na zaključnem turnirju Evrolige.

"Starejši imamo drugačen pogled. V naših časih ni mogel vsak igrati za Olimpijo. Zdaj se prosi igralce, da igrajo zanjo. Olimpija nima več statusa, ki bi ga morala imeti. Tu je politika vmes. Vsi vemo, kaj je Olimpija. Dokler Olimpija ne bo vodilni košarkarski kolektiv, bomo nazadovali," poudarja Horvat, ki je moral pri prestopu v Olimpijo celo na preizkušnjo, in za konec glede dviga košarke pri nas dodaja: "Vse je odvisno od financ. Velika težava je, ker je preveč občin. Kranj je bil nekoč center, Šenčurja ni bilo. Zdaj, ko je občina, je lahko več klubov. Mi smo trenutno močnejši od Triglava. Če bi bilo tako kot prej, bi bil marsikdo v Triglavu. Pa bi bilo Celje močnejše, Maribor … Ne moreš združiti, ker ima vsak svojo blagajno."