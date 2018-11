Hrvaški prvaki ponižali Krko

Na uvodu v 9. krog košarkarske lige ABA sta se v večnem derbiju pomerila Partizan in vodilna Crvena zvezda, ki tudi po soboti ostaja neporažena. Košarkarji Petrol Olimpije so pod taktirko novega trenerja Saše Nikitovića z 88:86 premagali FMP. Igrali so brez poškodovanega Jana Špana in Američana Scottieja Reynoldsa, ki zapušča Ljubljano. Krka je v nedeljo gostovala v Zagrebu pri Cedeviti in visoko izgubila s 75:104.

V beograjskem derbiju je Partizan bolje začel, a je nato Crvena zvezda pričakovano prevzela vajeti v svoje roke in slavila zmago. Ključna je bila tretja četrtina, ki so jo rdeče-beli dobili z 20:10. Za poraženo moštvo je Aleksej Nikolić igral 20 minut, v tem času pa dosegel dve točki, štiri asistence in tri skoke.

Petrol Olimpija je na veselje navijačev prišla do zmage proti FMP. Novi trener Saša Nikitović ni mogel računati na poškodovanega Jana Špana, prav tako pa ne na Američana Scottieja Reynoldsa, ki se poslavlja od Olimpije. Najboljša strelca Ljubljančanov sta bila Blaž Mesiček in Miha Lapornik z 19 oziroma 17 točkami. Zadnji je danes sporočil vodstvu slovenske košarkarske reprezentance, da ne bo pomagal izbrani vrsti na naslednjih dveh kvalifikacijskih tekmah za svetovno prvenstvo.

Pri ekipi FMP je bil najbolj razpoložen Slovenec Matic Rebec, ki je dosegel 16 točk in sedem asistenc.

Visok poraz Krke

Krka je v nedeljo igrala v Zagrebu proti Cedeviti. Slovenski podprvaki so stik s favoriziranimi gostitelji držali le v prvi četrtini, ki so jo Novomeščani dobili z 21:19. Nato je sledil mrk Krke, ki so ga košarkarji hrvaškega kluba kronali z visoko prednostjo, v drugih desetih minutah so dosegli 30 točk in se na polčas odpravili s 14 točkami naskoka.

Prednost Cedevite je v drugih 20 minutah le še naraščala, na koncu so domači košarkarji slavili s 104:75 in Krki prizadejali šesti poraz v tej sezoni. Hrvaška ekipa je dosegla peto zmago. V dresu Krke je bil s 14 točkami najbolj razpoložen Paolo Marinelli, Tim Osolnik je dosegel 11 točk.

