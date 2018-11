Kljub epidemiji poškodb izpolnjujejo dane obljube

Novomeška Krka je v četrtek doživela drugi poraz v državnem prvenstvu, prvega na domačem parketu. V državnem prvenstvu so Novomeščani na drugem mestu, v ligi ABA se za zdaj uspešno držijo nad gladino izpada, kar je bil tudi cilj pred začetkom regionalne lige. Odsotnost nosilcev igre zaradi poškodb so v zadnjem času dobro zapolnili mladi novomeški košarkarji, ki jim je trener Krke Simon Petrov že pred sezono napovedal visoko minutažo.

Krka je v osmem krogu državnega prvenstva doživela drugi poraz. Novomeščanom so nasproti stali igralci Sixt Primorske, ki so bili v dvorani Leona Štuklja izjemno strelsko razpoloženi. Zadeli so 14 trojk iz 20 poskusov in na koncu slavili s 100 proti 90. Primorci in Novomeščani so zdaj izenačeni na vrhu lestvice državnega prvenstva.

Jure Balažič se je v tej sezoni vrnil v svoj domači klub. Foto: Grega Valančič/Sportida "Začeli smo preveč medlo, pustili smo jim preveč odprtih metov. Sixt je imel odličen strelski večer, zato smo jih vso tekmo lovili. Če obračun začneš tako, kot so ga Primorci, se hitro sprostiš in igraš dobro. Mislim, da smo tekmo izgubili že na začetku srečanja," je bil po tekmi vidno razočaran kapetan novomeškega moštva Jure Balažič, ki je v prejšnjih sezonah igral v Turčiji, pred letošnjo sezono pa se je vrnil v svoje domače mesto.

Skrbi povzročajo številne poškodbe

Poleg poraza Krki sive lase v zadnjem času povzročajo tudi številne težave s poškodbami. Pod koš se je po krajši odsotnosti vrnil Balažič, ki še ni stoodstotno pripravljen. "Sem že blizu popolnega okrevanja. Manjkajo mi tekme, da so dokončno sestavim," o okrevanju pravi nekdanji slovenski reprezentant, ki je za Slovenijo igral na evropskem prvenstvu leta 2013, dve leti kasneje je bil na evropskem prvenstvu kapetan slovenske izbrane vrste.

Zaradi natrgane mišice na levi nogi bo kratek čas odsoten tudi Luka Lapornik, ki ni zaigral že na srečanju z Mego Bemax v ligi ABA, težave ima tudi Dalibor Đapa. Eden glavnih igralcev Krke v prejšnji sezoni Marko Jošilo pa zaradi poškodbe kolena v tej sezoni sploh še ni stopil na parket.

Blaž Mahkovic je po le dveh mesecih zapustil Krko. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Zamenjavo za 26-letnega srbskega košarkarja so Novomeščani našli v občasnem slovenskem reprezentantu Blažu Mahkovicu, ki pa je zgolj po dveh mesecih zapustil dolenjsko prestolnico in se preselil nazaj k Helios Suns, za katere je igral že v prejšnji sezoni. Po odhodu Mahkovica pa še vedno ni znano, kdaj se bo Jošilo vrnil na parket. "Iskreno upam, da čim prej. Ima prelom v strukturi kosti, kar se celi počasi. Okrevanje je dolgotrajno," o soigralcu pripoveduje Balažič.

Jošilo je bil v prejšnji sezoni eden glavnih motorjev novomeškega kluba. Na lanskem zaključnem turnirju četverice v drugi ligi ABA je postal najkoristnejši igralec turnirja. Lani je v povprečju na tekmo v drugi ligi ABA dosegal 13,7 točke in imel povprečni statistični indeks 23, zato ni presenetljivo, da si pri Krki želijo njegove čim hitrejše vrnitve.

Priložnost za mlade novomeške košarkarje

Miha Škedelj je pri 19 letih že eden od nosilcev igre pri Krki. Foto: ABA liga A vrzel v ekipi Novomeščanov v tej sezoni dobro zapolnjujejo mlajši košarkarji. Strateg Krke Simon Petrov je že pred sezono zatrjeval, da bo v tej sezoni veliko priložnosti za igro namenil prav mladim košarkarjem Krkine košarkarske šole.

"Mlajši košarkarji bodo spet del članske ekipe in imeli v tej sezoni še več priložnosti za dokazovanje. Vsi trije lepo napredujejo," je pred sezono o mladem pogonu novomeškega kluba dejal Petrov.

Že večkrat je tako v državnem prvenstvu kot v ligi ABA nase opozoril Miha Škedelj, ki ima pri 19 letih eno izmed vodilnih vlog v novomeški ekipi. V povprečju na tekmah državnega prvenstva igra dobrih 23 minut, kar je največ med vsemi igralci v dresu Krke, v ligi ABA je med prvimi skakalci novomeškega moštva. Prav tako veliko minut za dokazovanje dobivata 19-letni Jakov Stipaničev in leto mlajši Martin Jančar Jarc.

Gostovanje pri hrvaških prvakih

Aktualni državni podprvak je tudi v prejšnji sezoni nastopal v dveh tekmovanjih. Novomeščani so lani nastopili v novoustanovljeni drugi ligi ABA in si že v prvi sezoni pokorili vso konkurenco. Letos se je Krka po letu premora vrnila v elitno druščino ekip ABA. Po osmih krogih je na desetem mestu prvenstvene lestvice s tremi zmagami in petimi porazi.

Novomeščani bodo imeli naslednjo možnost za uspeh že v nedeljo, ko bo Krka gostovala pri zagrebški Cedeviti, ki se je v tem tednu prebila tudi med najboljših 16 ekip Eurocupa, na lestvici lige ABA pa so aktualni hrvaški prvaki na četrtem mestu s štirimi zmagami in prav toliko porazi. "Upam, da bomo v soboto prikazali bistveno boljšo predstavo, kot smo jo proti Primorski," pred tekmo v Zagrebu pravi Balažič.