Novi trener Olimpije jasen: Podarjal ne bom ničesar

"Vloge moramo definirati. Do zdaj je bila ekipa vedno spremenjena. Vloge morajo biti. Nato bomo videli, ali so dobro odigrali ali ne. Potem se bomo odločali za spremembe. Pravila morajo biti, kako bo v slačilnici, na igrišču …" poudarja novi trener Petrola Olimpije Saša Nikitović, ki jasno dodaja, da pri njem nihče ne bo imel podarjene minute, kar je dal jasno vedeti že proti Bešiktašu sredi tedna.

Zaradi slabih rezultatov so se pri Olimpiji odločili za zamenjavo na trenerskem stolčku. Z zdaj že nekdanjim trenerjem Zoranom Martićem so se sporazumno razšli, novo ime pa našli v Srbiji. Saša Nikitović je sprejel ponudbo, z njim v paketu pa sta prišla Mirko Pavlović, ki bo koordinator in povezovalec med trenerji, igralci, upravo kluba, ter pomočnik trenerja Goran Tadić.

"Ali je bila menjava trenerja prehitra ali prepozna, ne vemo. Upajmo, da prepozno ne bo. Ne bi dolgovezil. Želim se zahvaliti Zoranu Martiću za njegov trud in delo. Delo je zelo korektno opravljal, vendar je enostavno izgorel. Posledica tega je bila, da smo pripeljali novega trenerja z možnostmi klubskega proračuna," je dejal direktor kluba Roman Lisac.

Pogovarjal se je tudi s slovenskimi trenerji, vendar ni prišlo do skupnega jezika s Tomom Mahoričem in Juretom Zdovcem, ki je v dolgem pogovoru Liscu dal vedeti, kako težko je igrati v treh tekmovanjih.

Reynoldsa z razlogom posadil na klop

"Martić je izgorel," je dejal Roman Lisac. Foto: Žiga Zupan/Sportida Olimpija je v začetku sezone odigrala 23 tekem in dosegla vsega sedem zmag. V obeh ključnih tekmovanjih - liga ABA in liga prvakov - je na dnu. Krivuljo bo skušal obrniti novi prvi mož stroke, ki ima jasna načela. V prvi vrsti bo postavil sistem, da se bo točno vedelo, kdo bo kdaj treniral, kdo se bo pripravljal na kakšno tekmo. To je bila prva stvar, ki jo je opazil, da ni bila urejena.

Da ne bo nikomur naklonjen in dobrosrčno podarjal minute, je dal jasno vedeti že na prvi tekmi na gostovanju proti Bešiktašu. Prvega organizatorja igre Scottieja Reynoldsa je z razlogom že v 12. minuti posadil na klop, od koder je spremljal tekmo do konca: "Kolektivni dogovor je bil, da odigramo na določeni način. Enostavno ni bil dovolj osredotočen, da bi izpeljal nalogo. Ni bil osredotočen pri drugih nalogah. Zato se v drugem delu nisem odločil zanj. Ni izpolnjeval naloge, ki sem mu jo zadal. Trenerska odločitev je bila, da bi drugi igralci, ki so v drugem polčasu igrali, izpeljali, kar smo želeli."

Vzpostavil bo sistem, da se bo vedelo, kdo pije in kdo plača

"Privilegij je biti trener Olimpije in biti izbran. Olimpija ima bogato zgodovino. Velikost kluba mi je odgovarjala." Foto: Žiga Zupan/Sportida Osrednja stvar je, da bo postavil vloge, da bodo košarkarji natančno vedeli, kaj se od njih pričakuje: "Ta del zaključujemo. Vloge moramo definirati. Do zdaj je bila ekipa vedno spremenjena. Vloge morajo biti. Nato bomo videli, ali so dobro odigrali ali ne. Na podlagi tega se bomo odločali za spremembe. Pravila morajo biti, kako bo v slačilnici, na igrišču …" je poudaril Nikitović, ki je sicer na članski ravni kratek čas vodil Crveno zvezdo in bil selektor Bahrajna.

Sicer pa je dolga leta delal pri rdeče-belih in tudi pri Partizanu ter bil del državnih srbskih selekcij. Poudaril je, da je imel ponudbe vseh srbskih klubov, vendar se je odločil za Olimpijo, saj sistemi domačih klubov niso ustrezali njegovim ciljem. V slovenski prestolnici je videl večje ambicije: "Privilegij je biti trener Olimpije in biti izbran. Olimpija ima bogato zgodovino. Velikost kluba mi je odgovarjala. Brez razmišljanja sem sprejel vlogo. Vem, kako je v veliki sredini, in Olimpija je. Kar se organizacijskega dela tiče in vsega, je pri vrhu evropske košarke. Da ne govorimo na območju Balkana. Pogoji so odlični. Olimpija nima finančnih težav."

"Proti moji logiki je, da bi jim dajal minute. Tega pri meni ne bo!"

V Mirzi Begiću vidi osrednji steber, minute pa si bodo morali prav vsi izboriti na parketu. Foto: Vid Ponikvar Presenečen je bil, da je Olimpija pred sezono dobila toliko nadarjenih košarkarjev iz tega okoliša, saj so se zanje zanimali tudi številni evropski klubi: "Imajo potencial. Za te mlade igralce so se borili skoraj vsi najboljši klubi. Kako jih je klub pripeljal, ne vem. Verjamem, da jih je Olimpija pripeljala zaradi načrta. Vsi imajo kakovost in perspektivo. V Crveni zvezdi, ki je v zadnjih letih nosilec na tem področju, nimajo takšne perspektive."

Največja težava Olimpije je igranje na treh ravneh - državno prvenstvo, liga ABA in liga prvakov (v januarju bo še pokalno tekmovanje). Odločitev kluba je, da bodo zdaj v reprezentančnem premoru sestavili sistem, kako bodo košarkarji igrali na treh frontah. Obstaja tudi možnost, da glavni trener Nikitović na kakšnih tekmah državnega prvenstva ne bo vodil moštva, saj je poudaril, da tudi kot prvi mož potrebuje počitek in čas za pripravo na pomembne tekme. In prioriteti Olimpije sta liga ABA ter liga prvakov, v kateri pa so se z eno zmago tako rekoč že poslovili od nadaljnjega tekmovanja.

Devetintridesetletni srbski strokovnjak bo skušal dvigniti Olimpijo z dna, hkrati pa poudarja, da nihče od igralcev ne bo imel zagotovljene minutaže. Priboriti si jo bodo morali izključno na parketu: "To je proti moji logiki, da bi jim dajal minute. Zaslužene morajo biti. Da bi jim dali minute, za mlade glave ni dobro. In tega ne bo! Mladi si morajo priložnost zaslužiti."

Po porazu proti Bešiktašu ga naslednji preizkus čaka v soboto proti FMP v ligi ABA, kjer bo skušal Olimpijo dvigniti in jo priključiti ekipam, ki kotirajo višje in so v boju za eurocup.