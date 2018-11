Stare težave in izzivi, nov trener, nova negotovost

"Bešiktaš odlikuje močna, moška igra. Duško Ivanović je zelo dober trener, ki svoje igralce vedno dobro pripravi na tekme, vsak od njih pa točno ve, kje je njegovo mesto, in kakšno vlogo v moštvu ima. Svojo zadnjo tekmo je Bešiktaš v nedeljo izgubil, zagotovo pa ta izgubljena tekma proti Gaziantepu ni prava podoba moštva iz Carigrada. V vrstah tekmeca najdemo kar nekaj mednarodnih košarkarjev, domači igralci pa so zelo izkušeni. Najnevarnejši košarkar v dresu Bešiktaša je zagotovo Ivan Buva, žoga je precej časa v njegovih rokah, imajo pa tudi veliko dobrih strelcev iz razdalje, ki odlično izkoriščajo akcije, pripravljene za njih. V moštvo se je vrnil tudi Joe Alexander, zagotovo pa so se z njegovo vrnitvijo še dodatno okrepili pod samim obročem."

Tako je v napovedi sredine (18.00) tekme 7. kroga Fibine lige prvakov, ki so jo medijem ob prekinitvi tradicije odprtih treningov in posledično brez medijskega stika z novim trenerjem (na račun zgodnje poti) posredovali iz Petrola Olimpije, spregovoril trener "zmajev". Zveni kot klasična napoved pred novo tekmo. Z eno veliko razliko: za sicer uveljavljenimi košarkarskimi besedami zvezami, ki dajejo zapisu pridih običajnosti, se skriva nov govorec. Aleksandar Nikitović, 39-letni srbski novinec v slovenskem košarkarskem prostoru, ki je v ponedeljek na trenerskem stolčku nasledil Zorana Martiča.

Nikitovićev mentor je bil tudi Dušan "Duda" Ivković. Foto: Sportida

Tvegan manever

Zamenjava trenerja sicer ne preseneča. Navsezadnje se je klubsko vodstvo tudi zaradi lastne integritete in upravičevanja višjih zneskov preprosto moralo odzvati na rezultatsko slab štart v sezono, občasno igralsko razprodajo ugleda in na nekohezivno ter nestimulativno okolje, v katerem je v z vseh vetrov zbrani zasedbi deloval Srbov predhodnik Martič. Ni skrivnost, da se je o zamenjavi, kljub javni zaščiti donedavnega trenerja, v klubskih pisarnah šušljalo že lep čas.

Jasno pa je tudi, da se je vodstvo kluba znašlo v kočljivem položaju. Za trenerske prvokategornike ali priznane strokovnjake iz regije, bi moral namreč klub seči globoko v žep, kar pa ni skladno s postavljeno politiko obveznega gibanja v okvirih obstoječega proračuna. Medtem ko za Zmaga Sagadina in Jureta Zdovca ni bilo posluha (prvemu naj bi vrata zaprl del pokroviteljev, pri drugem so vodilni dvomili o njegovem odnosu do mladih), so v Stožicah zazrli v druge regijske vrste.

Nedokazan, a neobremenjen

Nikitović ne spada med uveljavljene trenerje z zajetno samostojno kilometrino, kar se vsekakor pozna tako pri ceni kot pri (ne)poslušnosti oziroma (ne)dovzetnosti do vodstvenih usmeritev. Po drugi strani pa ni obremenjen z okoljem, a se je hkrati vendarle gibal v krogih, v katerih mu je bilo omogočeno črpanje bogatih izkušenj. Olimpija je zatorej zanj velika priložnost. Tako kot je bila pred desetletjem za Aleksandra Đikića ali, če primerjavo iščemo v lučaj oddaljenem štadionu v Stožicah, Igorja Biščana.

Do sedaj je Nikitović v kratkem gasilskem obdobju samostojno vodil Crveno zvezdo. Bil je tudi selektor bahrajnske reprezentance in mlajših srbskih selekcij. Večinoma pa je imel ob sebi priponko pomočnika. Desna roka je bil tako pri Partizanu kot Crveni zvezdi, za nameček pa še v srbski izbrani vrsti, ko jo je vodil legendarni Dušan Ivković.

Pred slovensko sedmo silo naj bi Nikitović prvič stopil ob koncu tedna. Foto: Sportida

Dediščina

Ker je sezona že pošteno v teku, si novi trener slovenskih prvakov prav veliko miru v uvajalnem obdobju ne more obetati. Jasno je, da mu nihče ne bo očital izpada v prvem delu Fibine lige prvakov. Zato pa bo njegov motiv lovljenje točk v ligi ABA, kjer je Olimpija po osmih krogih z vsega dvema zmagama skupaj z Mornarjem prikovana na dno lestvice, cilj pa je boj za peto mesto, medtem ko pa bo napad na nov naslov slovenskega prvaka aktualen šele spomladi.

Nikitovićevi ključni izzivi bodo zatorej: udejanjiti idejo o oblikovanju dveh ekip, gradnja nosilnega igralskega jedra z izstopajočimi posamezniki, od katerih bo vsaj eden primeren za prodajo, skrb za razvoj ostalih obetavnih mladih igralcev in njihovo postopno ter sistematično vključevanje v igro, predvsem pa ustvarjanje tekmovalnega in borbenega ozračja.