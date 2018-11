"Ali je to kazen, naj si razlaga vsak sam"

Štirje košarkarji iz zlate reprezentance, ki je lani osvojila evropski vrh, so le še v izbrani vrsti za nastop v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Razloge, zakaj je tako okrnjena, je treba iskati v reprezentančnih slovesih (Goran Dragić, Saša Zagorac in Anthony Randolph – pri zadnjem selektor še ni vrgel puške v koruzo), sporu med Evroligo in Fibo (Klemen Prepelič, Jaka Blažič), zdravstvenih temah (Gašper Vidmar bi rad izkoristil premor za počitek), ligi NBA (Luka Dončić) in drugih razlogih (Aleksej Nikolić).

Da ni vpoklical Nikolića in Šiška, je imel razlog

Ni mu bilo všeč, da je Aleksej Nikolić zadnjo reprezentančno akcijo odpovedal tik pred zdajci. Foto: Vid Ponikvar Zakaj zadnjega in Žana Marka Šiška ni v tej reprezentančni akciji, v kateri bo Slovenija prihodnji četrtek gostovala v Ukrajini in v nedeljo gostila Latvijo, je podal razlog: "Vemo, da smo v septembrskem oknu od njiju dobili odpovedi pet pred dvanajsto. Z obema sem se pogovarjal. Z Nikolićem sem bil skupaj na kosilu, s Šiškom sva se pogovarjala prek telefona. Reprezentanca ne sme biti zamerljiva. Eno težo in avtoriteto reprezentanca mora imeti. Odločil sem se, da ju ne bom uvrstil na spisek. Ali je to kazen, si lahko vsak razlaga po svoje. Prav je, da mora imeti reprezentanca težo. Obema je jasno, kar sem jima povedal. Vse sem jima razložil. Z obema sem imel odkrite karte. Če je poškodba, je drugo. Če dobiš obvestilo pet pred dvanajsto, pa ni dobro. Kot selektor si ne želim, da se dogaja stvar, kot se je z Benom Udrihom. Ne želim tega, zato sem se z njima osebno pogovarjal."

Na spisku ni niti Luke Rupnika, ki sicer igra v španskem prvenstvu, a je selektor poudaril, da zaradi težav z vneto tetivo praktično nič ne trenira in igra le tekme. Zahteva kluba je, da ga ni tokrat v akciji. Baskonia prav tako ni izpustila mladega Jurija Macuro, ki sicer igra za B moštvo.

Na spisku je v zadnjem obdobju razpoloženi Jan Špan iz Petrol Olimpiji, na seznamu pa vidimo tudi košarkarje, ki igrajo zelo malo v klubu. Eden izmed teh je Klemen Kosi, ki bo dobil priložnost zaradi pomanjkanja visokih košarkarjev v Sloveniji.

Seznam košarkarjev za tekmi z Ukrajino in Latvijo Aljaž Bratec Vlatko Čančar Jakob Čebašek Žiga Dimec Urban Durnik Gregor Glas Gregor Hrovat Jan Kosi Miha Lapornik Blaž Mesiček Edo Murić Matic Rebec Jan Špan

Obisk Dončića

Selektor bo obiskal Luko Dončića. Foto: Getty Images "Reprezentanca kot KZS se ne bomo vmešavali v politiko klubov. Klub ima svojega sponzorja, po drugi strani pa kličemo igralce, ki jih vidimo v prihodnosti," izpostavlja selektor, ki o naturalizaciji košarkarja v tem trenutku ne razmišlja. Ni pa izključeno, da na naši krovni košarkarski organizaciji o tej temi ne bodo razmišljali, ko se bodo začele kvalifikacije za evropsko prvenstvo.

Prav tako bo v začetku prihodnjega leta v ZDA obiskal Dončića, ki se v času poletne in septembrske akcije ni pretirano zmenil za kakšen daljši pogovor z vodilnimi na zvezi in reprezentanci.

Jasno je, da Slovenija prihodnje leto ne bo nastopila na svetovnem prvenstvu na Kitajskem, saj se z rezultatskega stališča ne bo uvrstila, posebnih povabil pa prav tako ni na razpolago. Na KZS upajo, da bi ga morda dobili za olimpijske kvalifikacije, vendar bodo z lobiranjem začeli po koncu svetovnega prvenstva, ko se bo vedelo, katere od velikih nacij so obstale na stranskem tiru.