Randolph: Slovenija, hvala za vse in srečno!

Po Goranu Dragiću je reprezentančni dres slekel še drugi junak zlatega EuroBasketa. Za nameček prav na prvo obletnico finala. "Da, res je. To je bila po vsej verjetnosti moja zadnja tekma za slovensko reprezentanco. Čas je za nove obraze. Rad bi se zahvalil Sloveniji in Slovencem, ki so me sprejeli odprtih rok," je ob odhodu iz Stožic, iz katerih ga je po porazu proti Turčiji "priganjal" direktor reprezentance Matej Likar, na konkretno vprašanje o zadnji tekmi za Slovenijo, odgovoril Anthony Randolph. Čeprav njegov obraz redko razkriva prava čustva, pa je tokrat vendarle sam od sebe priznal, da je zaradi poraza proti gostiteljem zadnjega EuroBasketa razočaran.

Slovo s porazom, a dvojnim dvojčkom

"Vedno želim zmagovati. Zato sem razočaran. A v isti sapi bi rad čestital mladim slovenskim fantom in pred njimi snel klobuk. Na parketu so pustili srce. Verjamem, da je prav zaradi nadarjenosti in borbenosti slovenska prihodnost svetla. Sloveniji želim vso srečo," je dejal 29-letni Američan s slovenskim potnim listom, ki pa se je vendarle poslovil z odlično predstavo. Ob vidni zagnanosti in igralski raznovrstnosti je v slabih 32 minutah dosegel 24 točk, ob tem pa ujel še kar 12 odbitih žog. Prislužil si je tudi čestitke soigralcev, selektorja in reprezentančnega vodstva, ki pa se bo moralo zdaj lotiti vprašanja, kako ravnati s položajem naturaliziranega igralca v prihodnjih akcijah. Prav s "Tončkom" so namreč prekinili koncept "mehke" naturalizacije in z angažiranjem igralca, ki ni imel nobenih povezav s Slovenijo, odprli Pandorino skrinjico.

Spomin na leto 2017. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Najlepši spomini

Za Randolpha je bila tekma s Turčijo sicer enajsta v slovenskem dresu. V petek je gostoval v Rigi, pred tem pa devet nastopov vknjižil na nepozabnem EuroBasketu 2017, kjer je bil eden od ključnih členov na poti do šampionskega konca. Prav zaradi finsko-turške avanture se od Slovenije poslavlja z dobrimi vtisi. "Tisti EuroBakset … To so bili verjetno najlepši trenutki v moji košarkarski karieri," poudarja drugi Američan, ki je v zgodovini oblekel slovenski dres. Prvi je bil pred 17 leti Ariel McDonald, a je, za razliko od rojaka, pred tem Slovenijo spoznal že kot član Krškega in ljubljanske Olimpije.

Z Realom po novo dvojno krono

In zdaj? Real Madrid. Tokrat kot zdrav igralec in predvsem z dobrimi občutki iz Stožic. "Ko igraš v takšnem klubu, so cilji vedno visoki. Zatorej želimo znova osvojiti evroligo in špansko prvenstvo," pravi član kraljevega kluba, v katerem mu po novem delal družbo Klemen Prepelić, medtem ko pa je Luki Dončiću že zaželel srečo v ligi NBA. "Verjamem, da se bo prilagodil. Ima odličen pregled nad igro in igriščem. Soigralce bo znal vključiti v igro. Poleg tega je tudi izjemen fant. Zanj me ne skrbi," o novincu Dallasa razmišlja nekdanji NBA-jevec, ki je igral za Golden State, New York, Minnesoto in Denver.