Slovenci, dobrodošli v vojnem stanju

Ob rusko-ukrajinskem rožljanju z orožjem in uradno razglašenem vojnem stanju v nekdanji žitnici Evrope četrtkova kvalifikacijska tekma slovenske reprezentance v Zaporožju ni ogrožena. "Smo v stalnem stiku z organizatorji, slovenskim veleposlaništvom v Kijevu in Fibo," sporočajo iz reprezentančnega tabora.

Po pomorskem konfliktu s sosedo Rusijo je ukrajinski parlament na predsednikovo pobudo v ponedeljek zvečer sprejel sklep o uvedbi 30-dnevnega vojnega stanja v državi. Je zaradi tega lahko ogrožena četrtkova tekma kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2019 med Ukrajino in Slovenijo v Zaporožju? "Smo v stalnem stiku s slovenskim veleposlaništvom v Kijevu, policijo, organizatorji tekme v Zaporožju in Fibo, ki je na prizorišče tekme poslala posebno delegacijo. Imamo zagotovila o povsem normalnih razmerah," v imenu Košarkarske zveze Slovenije predstavnik za stike z javnostmi Grega Brezovec.

"Dobrodošli v Ukrajini"

"Kakšnih namigov o morebitni odpovedi tekme torej ni. Kolikor nam je znano, tudi Uefa tekme lige Europa med Arsenalom in Vorsklavo ne postavlja pod vprašaj. Z vseh strani torej dobivamo zagotovila, da smo v Ukrajini dobrodošli, res pa je, da stalno spremljamo tudi dogajanje," še dodaja tiskovni predstavnik KZS, ki bo skupaj z reprezentanco po dveh torkovih treningih v Brežicah nato v sredo iz Zagreba prek Varšave odpotoval v Zaporožje. Tam Slovenijo v četrtek ob 18. uri čaka obračun z Ukrajino, za katero naj bi zaigral tudi član Petrol Olimpije Issuf Sanon.

Po ladijskem incidentu v Ukrajini te dni potekajo številni protesti proti Rusiji. Foto: Reuters

Malo časa, zato …

Iz reprezentance sicer sporočajo, da so igralci in okrnjen trenerski štab (tokrat manjka Jaka Lakovič, ki z ženo Heleno pričakuje tretjega otroka) z mislimi povsem pri pripravi na četrtkovo tekmo z Ukrajino in nato nedeljsko z Latvijo. "Za priprave na obe tekmi imamo zelo malo časa, ki pa ga bomo poskušali maksimalno izkoristiti. Ko si v pripravi na tekmo tako časovno omejen, na igrišču odločajo tudi želja, energija in dobra kemija znotraj ekipe. Veseli me, da je pri teh mladih fantih vse to prisotno. Trdo bomo delali in že komaj čakam, da mlado ekipo vidimo na delu," poudarja trener Rado Trifunović.

Več kot polovica iz domače lige

Časovna omejitev pa še zdaleč ni edini izziv za Trifunovića, ki je na svojih osmih tekmah v vlogi selektorja vknjižil le dve zmagi. Njegov celotni selektorski mandat je zaznamovala reprezentančna kadrovska nestanovitnost. Tudi tokrat je izbrana vrsta dodobra prevetrena, predvsem pa pomlajena in sestavljena pretežno iz igralcev iz slovenskih klubov. Med naborniki namreč iz domače lige prihaja sedmerica, štirje si kruh služijo v tujini, medtem ko pa sta zlata reprezentanta Žiga Dimec in novi kapetan Edo Murić brez delodajalca.

Rado Trifunovič tokrat brez pomoči Jake Lakoviča. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Nov(i) obraz(i)

Med sedmerico iz slovenskih klubov najdemo tudi novinca v izbrani vrsti, 19-letnega krilnega igralca novomeške Krke Miho Škedlja. "Poziva v reprezentanco sem zelo vesel. To je dokaz, da dobro treniram in vsekakor velika motivacija za naprej. Na teh treningih se bom poskušal pokazati v najboljši luči, saj se ne zgodi vsak dan, da lahko zaigraš za reprezentanco svoje države. Držal se bom sistema, ki ga je postavil selektor in, če dobim priložnost, jo bom zagrabil z obema rokama," je ob zboru dejal Novomeščan, ki v ligi ABA v povprečju na tekmo na parketu prebije slabih 23 minut, v državnem prvenstvu pa še minuto več.

"Z energijo prepričati navijače"

Ob dodobra premešanih reprezentančnih kartah in manku najbolj izkušenih nosilcev bodo v ekipi najstarejši Blaž Mahkovic, Edo Murić in Jakob Čebašek, do vidnejše vloge pa naj bi prišli tudi nestandardni reprezentanti. Med njimi tudi Gregor Hrovat. "Ne glede na to, v kakšnem položaju se nahaja reprezentanca, si tisti, ki smo tukaj, ne smem privoščiti, da bi se spravili v položaj, ko bi si karkoli očitali. Treba se je boriti. Najprej v gosteh, nato doma," poudarja član Bayreutha, s katerim je pred dnevi gostoval pri Olimpiji. Stožice so bile tedaj skromno zasedene, vzdušje pa slabo. Upa, da bo v nedeljo ob 17. uri na tekmi z Latvijo drugače. Pokazati moramo željo in energijo. Če bomo to storili, nas bo začutilo tudi občinstvo," pravi 24-letni Primorec.