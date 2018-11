Napeto med Rusijo in Ukrajino: danes seja Varnostnega sveta ZN

Ruske oblasti so sporočile, da so ruski obmejni stražarji za zaustavitev ukrajinskih vojaških ladij, ki so po njihovih trditvah nezakonito vstopile v ruske vode, uporabili orožje. Pri tem so se vkrcali na plovila in jih pregledali.

Ukrajinska mornarica je sporočila, da sta bili dve manjši vojaški ladji in vlačilec na poti skozi Kerški preliv, ki povezuje Črno in Azovsko morje. Po njihovih navedbah se je rusko plovilo zaletelo v vlačilec, nato pa so streljali na ukrajinske ladje.

Sklic seje zahtevali tako Rusija kot Ukrajina

Zaradi stopnjevanja napetosti se bo danes na izredni seji sestal Varnostni svet ZN, je sporočila ameriška veleposlanica pri ZN Nikki Haley. Sklic seje sta po navedbah diplomatskih virov zahtevali tako Rusija kot Ukrajina.

Ukrajinski predsednik Petro Porošenko je po nujni seji sveta za nacionalno varnost, na kateri so razpravljali o incidentu, pozval parlament, naj danes glasuje o uvedbi vojnega stanja za 60 dni.