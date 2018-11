Rusija poskušala ustaviti ukrajinske vojaške ladje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rusija in Ukrajina sta se na morju nedaleč od polotoka Krim zapletli v incident. V Črnem morju pred polotokom, ki si ga je 2014 priključila Rusija, je namreč ruska obalna straža danes neuspešno poskušala ustaviti tri ukrajinske vojaške ladje na poti v ukrajinsko pristanišče.

Ladja ruske obalne straže je trčila v enega od ukrajinskih vlačilcev v "odkrito agresivnem dejanju", je danes sporočila ukrajinska mornarica. Incident se je zgodil, ko so tri ladje ukrajinske mornarice, vključno z dvema manjšima bojnima ladjama, plule proti pristanišču Mariupol v Azovskem morju.

Rusija ukrajinske ladje obtožila, da so nezakonito vstopile v njene vode

Rusija je ukrajinske ladje obtožila, da so nezakonito vstopile v njene vode in namerno izzvale konflikt. Ruska varnostna agencija FSB je v izjavi sporočila, da so ukrajinske ladje izvedle "provokativno dejanje, da bi ustvarile konfliktne razmere v regiji".

Ruska ladja je sicer na ukrajinskem vlačilcu povzročila škodo na motorju, trupu in zaščitni ograji. Kljub temu so ukrajinske ladje nadaljevale svojo pot.

Ukrajina trdi, da je rusko stran obvestila o poti svojih ladij. Gre za pot, ki jo ladje morajo prepluti, če želijo doseči Azovsko morje. Ukrajinska mornarica se je sicer že septembra pritoževala zaradi domnevnih ruskih provokacij proti ladjam na isti poti.