Brez realnih možnosti za uvrstitev na svetovno prvenstvo 2019, brez zvezdnikov, ki so se lani povzpeli na evropski vrh, in brez izrazite pozitivne energije, ki bi jo na zboru izžarevali, so se (i)zbrani člani slovenske košarkarske reprezentance lotili kratkih priprav na tekmi v predzadnjem Fibinem kvalifikacijskem oknu.

Pogled od daleč je zavajajoče obljubljal "deja vu". Zbirno mesto pred sedežem Košarkarske zveze Slovenije, pred njim reprezentančni avtobus, novinarski grozd okrog selektorja, objemi z obveznimi hrbtnimi trepljanji starih znancev … A že bližnja slika zbora reprezentance ob pripravah na kvalifikacijski tekmi za SP 2019 proti Ukrajini (29. 11. v Zaporožju) in Latviji (2. 12. v Stožicah) je bolj kot spomin na srečanja ob začetku priprav na EuroBasket 2017 ali druge akcije izbrane vrste spominjala na refren pesmi Đorđe Balaševića Neki novi fantje.

Zaradi reprezentančnih upokojitev, zdravstvenih težav, klubskih usmeritev, spora med evroligo in Fibo ter kitajskega vlaka, ki je že odpeljal s slovenskega perona, zaradi česar vodstvo že pogleduje v prihodnost, je namreč najvišji reprezentant Žiga Dimec kljub 211 centimetrom zaman iskal večje število znanih obrazov z zlatega prvenstva v Istanbulu, od katerega je minilo vsega dobrih 14 mesecev.

Reprezentanca je sicer nastanjena v Čatežu. Pred sredinim odhodom v Ukrajino bo v Brežicah opravila tri treninge. Sledijo še priprave na nedeljsko tekmo v Ljubljani. Spomnimo, štiri tekme pred koncem kvalifikacij za SP 2019 Slovenija z dvema zmagama zaseda zadnje mesto v kvalifikacijski skupini I in je brez realnih možnosti za preboj med najboljšo trojico, ki bo potovala na Kitajsko.

Pogled proti EuroBasketu 2021

Pogled se je Dimcu lahko ustavil ob novem kapetanu Edu Muriću, na treningu v Brežicah bo pozdravil še Matica Rebca in Vlatka Čančarja. Sicer pa … "Nič ni večno. Vsem v zlati reprezentanci je bilo jasno, da bo prišlo do sprememb. Če gledamo na vse skupaj pozitivno, moramo to razumeti kot širjenje baze, dodajanje mladih igralcev, njihovo kopičenje izkušenj in s tem pripravo na kvalifikacije za EuroBasket 2021," razmišlja Dimec, zdaj tudi svojevrsten mentor novim obrazom.

Ko se je prvič družil z reprezentanti, so mu pri uvajanju v novo okolje pomagali predvsem Uroš Slokar, Jure Balažič, Saša Zagorac in Gašper Vidmar. "Takrat sem bil med mlajšimi, pa vse skupaj ni tako daleč nazaj. Zdaj poskušam jaz pomagati drugim," pravi Dimec, ki bo le dan po tekmi z Ukrajino postal prost igralec. Pogodba z Bayreuthom se namreč izteka, o morebitnem novem klubu pa še ne želi govoriti.

Najstarejši bo Blaž Mahkovic

Dimec bo na četrtkovi tekmi v Ukrajini in nedeljski proti Latviji v Ljubljani najvišji, ne pa tudi najstarejši. Ta vloga pripada Blažu Mahkovicu, ki je sicer reprezentančni premor želel izkoristiti za prilagajanje na novo okolje, potem ko se je pred dnevi iz Krke preselil v Helios. A v nedeljo zvečer mu je zazvonil telefon. Na drugi strani je bil selektor Rado Trifunovič.

"Nisem prav dolgo razmišljal. Slišal sem se z vodstvom Heliosa in sprejel vabilo. Najstarejši reprezentant? Res?! No, tako pač je. Ni pomembno, koliko je kdo star, pomembno je, da se vsi trudimo po najboljših močeh," pravi Mahkovic, ki je 21. marca dopolnil 28 let in je tako ob Jakobu Čebašku edini v reprezentanci starejši od države, katere barve bo zastopal.

Slovenska reprezentanca: Aljaž Bratec, Vlatko Čančar, Jakob Čebašek, Žiga Dimec, Urban Durnik, Gregor Glas, Gregor Hrovat, Jan Kosi, Blaž Mahkovic, Blaž Mesiček, Edo Murić, Matic Rebec in Miha Škedelj.

Blaž Mahkovic: tokrat najstarejši reprezentant. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Trifunović: Gledamo naprej

"Ni nam lahko. Nekateri igralci se odzovejo, drugi ne. Nekateri klubi dovoljujejo, drugi ne. Marsikaj se zgodi v zadnjem trenutku. A tako pač je. Verjamem, da se tudi v drugih reprezentancah ubadajo s tem težavami. Mi razmišljamo širše, torej ne le z danes na jutri. Vabljenih je več mladih igralcev," pa je ob zboru dejal selektor Trifunović.

In na koga vse ne more računati? V reprezentanci zaradi upokojitev ni več Gorana Dragića, Anthonyja Randolpha in Saša Zagorca. Zaradi tekočih sezon v ligi NBA oziroma evroligi manjkajo Luka Dončić, Jaka Blažič in Klemen Prepelič. Pri Petrolu Olimpiji so prižgali rdečo luč za Miho Lapornika in Jana Špana. Zaradi zdravstvenih težav bo manjkal Gašper Vidmar. Selektor Trifunović pa se je tokrat odrekel Alekseju Nikoliću.