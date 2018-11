Poslavlja se še tretji član zlate reprezentance

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po Dragiću in Randolphu se od Slovenije poslavlja še Zagorac.

Po Dragiću in Randolphu se od Slovenije poslavlja še Zagorac. Foto: Vid Ponikvar

Po Goranu Dragiću in Anthonyju Randolphu se od slovenskega dresa poslavlja tudi Saša Zagorac, torej še tretji od dvanajsterice, ki je leta 2017 Sloveniji prinesla naslov evropskega prvaka.

V petek bo selektor slovenske moške članske reprezentance Rado Trifunović razkril seznam kandidatov za tekmi v predzadnjem kvalifikacijskem oknu kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2019 na Kitajskem. Že zdaj pa je jasno, da med igralci, ki se bodo pomerili z Ukrajino v Zaporožju in Latvijo v Ljubljani, ne bo dolgoletnega reprezentanta in člana zlate istanbulske vrste Saša Zagorca.

"Odločiti se moramo še o prihodnosti Saše Zagorca," nam je v intervjuju pred štirimi tedni dejal selektor Trifunović. Kot vse kaže, so se v pogovoru odločili za dokončen umik 34-letnega centra, ki je za Slovenijo nazadnje igral v septembrskem delu kvalifikacij, ko je ta zapravila realne možnosti za preboj na Kitajsko.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida "Navijač"

"Sreča, veselje, čast in ponos. Hvala, soigralci, vodstvo, KZS in hvala, Slovenija," je ob fotografiji v reprezentančnem dresu na svojem profilu na Instagramu zapisal 206 centimetrov visoki Ljubljančan in se prek ključnikov označil za novega navijača št. 1. Na ta način se od reprezentančnega dresa poslavlja še tretji član evropskih prvakov 2017.

Že v Istanbulu je namreč svojo zadnjo tekmo za Slovenijo odigral kapetan Goran Dragić, eno leto pozneje, 17. septembra, torej prav na prvo obletnico naslova prvaka, pa je po porazu proti Turčiji v Stožicah na svojo zadnjo reprezentančno tekmo namignil tudi Američan Anthony Randolph.

Kdor čaka, dočaka

Zagorac, sicer mlajši brat Željka Zagorca, ki je prav tako igral za Slovenijo, je že v mlajših selekcijah oblekel reprezentančni dres. Med drugim je bil tudi član mladinske reprezentance, ki je bila leta 2002 druga v Evropi, ter dve leti pozneje mlade, s katero je na Češkem postal evropski prvak.

Dolgo je nato čakal na priložnost med člani in že skoraj obupal, nato pa je bil leta 2015 na evropskem prvenstvu v epizodni vlogi član končne dvanajsterice. Zaigral je tudi v kvalifikacijah za EP 2017 in nato na že omenjenem nepozabnem prvenstvu. Skupaj s kvalifikacijami za SP 2017 je zbral 26 tekem v kadru članske izbrane vrste.