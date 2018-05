"Tri zmage, kakor vemo in znamo"

V Stožicah neradi razglabljajo o vlogi favorita, a pred finalnim obračunom s Krko trener in kapetan Petrola Olimpije Zoran Martič in Domen Lorbek ne skrivata, da ju je finalna naloga pričakala kot dobrodošlica – naslov prvaka.

Pred 37 dnevi, natančneje 11. aprila, sta Smiljan Pavič in Dino Murič v duhu nepisanega "športnega zakona bivših" prispevala levji delež k zmagi Šenčurja nad Petrolom Olimpijo (65:59). To je bil 33. poraz "zmajev" v tej sezoni, a obenem do danes tudi zadnji na skupno 73 tekmah. Ob koncu lige za prvaka in v polfinalu so namreč Ljubljančani vknjižili devet zaporednih zmag. Zato finalni obračun s Krko, ki se bo začel v soboto, pričakujejo še bolj samozavestno.

"Zgodbe o favoritih so zelo subjektivne. Lep primer je Sixt Primorska. Čeprav gre za klub z najdražjo ekipo, je nihče na ključnih tekmah ni označil za favorita. Krka je po tej plati v našem rangu. Res pa je, da je bila Olimpija prva po rednem delu in bo imela prednost domačega igrišča," o vlogi favorita ne želi razpravljati trener Olimpije Zoran Martič, ki pa vendarle ne more zanikati dejstva o tem, da so Ljubljančani zaključek sezone pričakali v občutno boljšem stanju kot v preteklih letih.

Krko poznajo, a razmišljajo o sebi

Poleg zmagovitega niza ter igralske zasedbe in podobe, s katero se predstavlja Olimpija, uteži na ljubljansko stran postavljata tudi pregled zdravstvenih kartonov (Krka bo nastopila oslabljena) ter polfinalni poti. Zeleno-beli iz prestolnice so bili namreč na račun dveh zmag deležni več oddiha in obenem tudi časa za pripravo na zadnje dejanje sezone.

"V finalu sta najboljši ekipi," komentira Martič, ki ve, kaj lahko pričakuje. "Naš tekmec igra čvrsto in kontaktno košarko. V tem pogledu je povsem drugačna od Primorske, ki je bila odvisna od meta za tri točke. Krka ima po drugi strani igro tako po globini kot tudi po širini. To vse vemo, a pomembno je, da se osredotočamo na svojo igro. Popraviti moramo naše pomanjkljivosti ter naše prednosti potisniti v ospredje," dodaja Ljubljančanov, ki bo odločitev o odvečnem tujcu sprejel na dan tekme.

"Kakor vemo in znamo"

"Osebno se ne ukvarjam z vlogo favorita. Pomembno je, da dobimo tri tekme, kakor vemo in znamo. Smo zdravi in polni energije. Cilj pa je bil tako ali tako postavljen že pred sezono. Zdaj ga moramo izpolniti. Smo v dobri formi. Trenutek je pravi," pa napad na naslov slovenskega prvaka napoveduje povratnim v "zmajevo" gnezdo Domen Lorbek, ki v zadnjem obdobju resda ni blestel, kar pa so soigralci, predvsem Gregor Hrovat, Devin Oliver in Jordan Morgan, zlahka nadomestili.

"Krka goji agresivno igro. Skozi sezono se je dvigovala in osvojila tudi ligo ABA. To bo zahteven nasprotnik. Kot vedno. A ponavljam, smo v dobrem stanju. Igramo kot ekipa. Smo zdravi in dobro pripravljeni," še dodaja Lorbek, trdno odločen, da bo še pred oddihom dvignil pokal za najboljšo ekipo v državi.

FINALE DRŽAVNEGA PRVENSTVA

Prva finalna tekma

Sobota, 19. maj, ob 17.30:

Petrol Olimpija : Krka

Druga finalna tekma:

Torek, 22. maj, ob 18.00:

Krka - Petrol Olimpija

Tretja finalna tekma:

Petek, 25. maj, ob 18.00:

Petrol Olimpija - Krka

Morebitna četrta finalna tekma:

Nedelja, 27. maj, ob 20.00:

Krka - Petrol Olimpija

Morebitna peta finalna tekma:

Torek, 29. maj, ob 18.00:

Petrol Olimpija - Krka

Dosedanji prvaki

1991/92 - Smelt Olimpija

1992/93 - Smelt Olimpija

1993/94 - Smelt Olimpija

1994/95 - Smelt Olimpija

1995/96 - Smelt Olimpija

1996/97 - Smelt Olimpija

1997/98 - Union Olimpija

1998/99 - Union Olimpija

1999/00 - Krka Telekom

2000/01 - Union Olimpija

2001/02 - Union Olimpija

2002/03 - Krka

2003/04 - Union Olimpija

2004/05 - Union Olimpija

2005/06 - Union Olimpija

2006/07 - Helios Domžale

2007/08 - Union Olimpija

2008/09 - Union Olimpija

2009/10 - Krka

2010/11 - Krka

2011/12 - Krka

2012/13 - Krka

2013/14 - Krka

2014/15 - Tajfun

2015/16 - Helios Suns

2016/17 - Union Olimpija

2017/18 – ?