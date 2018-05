Za Maribor mu ni mar, Olimpijo želi premagati sam

Trener Krke Simon Petrov pred velikim košarkarskim finalom s Petrolom Olimpijo vlogo favorita prepušča Ljubljančanom, a verjame, da bodo tudi Novomeščani v Stožicah, dvorani Leona Štuklja in Tivoliju znali poiskati svoje priložnosti.

Pred 18 leti, ko se lep del njegove ekipe še ni ukvarjal s košarko in se je najmlajši član letošnje zasedbe finalista Martin Jančar Jarc ravno rodil, je kot igralec prekinil košarkarsko vladavino ljubljanske Olimpije ter se v družbi z Matjažem Smodišem prvič povzpel na slovenski vrh. Kot igralec je bil petkrat slovenski prvak, enkrat celo v dresu Olimpije. Zdaj bo 42-letni Simon Petrov naslov prvaka naskakoval še kot trener, njegov finalni tekmec pa bo prav Olimpija. Prva tekma med branilci naslova in aktualnimi prvaki 2. lige ABA bo na sporedu v soboto ob 17.30 v ljubljanskih Stožicah …

Preden se dotakneva košarke, dovolite, da vam zastavimo nogometno vprašanje. Kmalu po prvem finalnem obračunu med Olimpijo in Krko bo namreč v mariborskem Ljudskem vrtu potekal verjetno odločilni nogometni derbi med Mariborom in Olimpijo. Vaša napoved, vaše želje?

Olimpija ali Maribor? Povsem vseeno mi je. Nimam časa, da bi spremljal druge športe, zato tudi ne bi nič napovedoval. Želim pa, tako Ljubljančanom kot Mariborčanom, igro brez poškodb.

Kdo pa bo favorit košarkarskega dvoboja med Olimpijo in Krko?

Tudi o tem nerad govorim. Če upoštevamo zadnje rezultate, bi moral izpostaviti Olimpijo. Je v nizu zmag. Mi smo se večkrat mučili. Tudi počitek, ki ga je bila deležna, je argument v njeno prid, a dokazali bomo, da znamo igrati dobro košarko.

Prvak kot igralec. Kaj pa kot trener? Foto: Sportida

Se strinjate, da je bila Olimpija lani ob koncu sezone veliko bolj ranljiva kot letos?

Da. Krka je bila lani bolj suverena v ligi za prvaka. Letos je bila to vsekakor Olimpija. Ligo za prvaka je končala na prvem mestu, a trener Zoran Martič ve, da bo to slaba tolažba, če na koncu ne bo najboljši tudi v finalu. Prepričan sem o tem, da bo Olimpija pokazala, kaj zna. A tudi mi bomo iskali svoje priložnosti. Skušali bomo dokazati, da naša zmaga v Ljubljani ni bila naključna.

Kaj pa ljubljanski pristop, ki je bil pred leti velika priložnost za bolj motivirane tekmece? Zdi se, da zmaji tokrat ne ponujajo prsta, na račun katerega bi zagrabili celo roko?

Težko komentiram ljubljansko obnašanje na igrišču. Vsekakor Olimpija igra zavzeto, trdo in čvrsto košarko.

Kaj bo odločilnega pomena?

Olimpija bo igrala v popolni postavi. Krasi jo ekipna igra, v kateri do izraza pride kakovostna pokritost vseh igralnih položajev. Tudi forma ni vprašljiva. Mi lahko odgovorimo z obrambo. Tekmecu ne smemo dovoliti, da razvije svojo igre. Ne smejo se "razleteti" po igrišču. Podobno verjetno razmišljajo tudi v Stožicah. To pomeni, da bo odločala obramba. To je ključ do zmage.

Imate kar nekaj zdravstvenih težav …

Matic Šiška zanesljivo ne bo nastopil, saj je bil po hujši poškodbi ravnokar operiran. Tudi Dalibor Đapa nam še nekaj časa ne bo na voljo. Tim Osolnik se je vrnil na treninge in nam bo morda lahko v delno pomoč.

Zavrtimo čas nazaj … Začetek sezone je bil za vas rezultatsko zelo skromen. Tudi igra vam ni mogla biti v čast. Kaj se je nato dogajalo v Novem mestu, da ste se dvignili, osvojili ligo ABA in se zavihteli v finale DP?

To je povsem običajen proces. V Krki so ostali Žiga Dimec in mladinci. Vse preostalo smo sestavili povsem na novo. Poleg tega smo imeli tudi kar nekaj težav s poškodbami. Pomembna igralca, kar Dino Cinac in Paolo Marinelli nedvomno sta, sta se pozno priključila ekipi. Potrebovali smo čas. To je čas, ki ga skupina igralcev potrebuje, da začne igrati kot ekipa, zato v obdobju, ki ga omenjate, nisem bil živčen. Tudi večjih posebnosti nisem zaznal. Vseskozi pa sem verjel v zbrano ekipo. Vedel sem, da bomo prikazali dobro košarko. To se je zgodilo. Ob tem pa smo bili tudi ob pravem času v pravi formi.

Foto: ABA liga

Dodana vrednost je tudi Saša Zagorac …

Vrhunska dodana vrednost. Vendarle gre za reprezentanta, ki premore ogromno znanja in izkušenj. Na vsaki tekmi nam pride zelo prav.

Vas je kakšen igralec s svojim prispevkom letos presenetil?

Ne. Vedel sem, kaj lahko pričakujem. V tako dolgi sezoni je ključno vprašanje, kdaj bo kdo v pravi formi. Vesel sem, da kažejo svoj pravi obraz. To je nadgradnja zavzetih treningov.

Se bodo tudi navijači v večjem številu vrnili v dvorano Leona Štuklja?

Z mladimi igralci, ki dajejo posebno energijo, gojimo košarko, s katero vabimo gledalce. Vem pa, da je tudi Olimpija vedno velik motiv za navijače. Poleg tega je to veliki finale. Pričakujem več navijačev.

S Krko je lani izpadel iz lige ABA. Letos se je vrnil v jadransko elito. Foto: Sportida

Pogled v prihodnost?

Moja pogodba s Krko velja do konca sezone. To je vse. Pogovori še ne potekajo. Svoje delo želim korektno opraviti vse do konca, nato bo napočil čas za pogovore.

A vseeno … Čutite neki nov novomeški košarkarski zagon?

Vsekakor. Rezultatska nihanja so nekaj povsem običajnega. Zdi se, da smo zdaj v vzponu. Vesel sem predvsem tega, da je kar nekaj mladih fantov pokazalo pravo kakovost. Uveljavili so se in dokazali, da lahko igrajo na višji ravni. Tudi vez z mladinsko ekipo je čvrsta. To je dobra popotnica za prihodnost novomeške košarke, svež veter, ki smo ga potrebovali. Krka ga je ujela v svoja jadra. Na tem moramo graditi.

Prav danes mineva osem mesecev od trenutka, ko je Slovenija postala evropski košarkarski prvak. Povejte, je klubska košarka to znala unovčiti?

To se pozna. Osebno sem to občutil predvsem v primeru Žige Dimca. Zaradi evforije nanj vsi gledajo nekoliko drugače. V podobni vlogi je zdaj Saša Zagorac. Kot trener, ki deluje v košarki, pa sem vesel, da je Slovenija pomembna točka na evropskem zemljevidu.

FINALE DRŽAVNEGA PRVENSTVA

Prva finalna tekma

Sobota, 19. maj, ob 17.30:

Petrol Olimpija : Krka

Druga finalna tekma:

Torek, 22. maj, ob 18.00:

Krka - Petrol Olimpija

Tretja finalna tekma:

Petek, 25. maj, ob 18.00:

Petrol Olimpija - Krka

Morebitna četrta finalna tekma:

Nedelja, 27. maj, ob 20.00:

Krka - Petrol Olimpija

Morebitna peta finalna tekma:

Torek, 29. maj, ob 18.00:

Petrol Olimpija - Krka