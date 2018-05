Olimpija je favorit, toda …

PRED FINALOM DP

Petrol Olimpija ali Krka? To bo zadnje vprašanje v slovenskem košarkarskem prvenstvu 2017/18. Odgovor pred finalom iščejo trije košarkarji, ki so branili barve obeh klubov.

Foto: Sportida

Nekdanja evroligaša, nekdanja zmagovalca enega od evropskih klubskih tekmovanj, najpogostejša finalista, predvsem pa kluba, ki sta od 26 mogočih skupaj osvojila kar 23 naslovov državnega prvaka. Petrol Olimpija in Krka sta si tudi letos zagotovila igranje v velikem finalu državnega prvenstva. Zmaji že po dveh tekmah in zmagi nad Rogaško, medtem ko so Dolenjci odpor Sixta Primorske strli po treh tekmah in se po letu 2014 vrnili v finale.

Finalna serija, v kateri bo moral prvak doseči tri zmage, se bo začela v soboto v ljubljanskih Stožicah. Na vprašanje o tem, kdo je tokrat v prednosti, odgovarjajo član Šenčurja Smiljan Pavić, nekdanji bosanski reprezentant Jasmin Hukić in eden od redkih Slovencev z naslovom evropskega klubskega prvaka Sani Bečirović. Njihov skupni imenovalec je med drugim tudi to, da so v svojih karierah igrali tako za Olimpijo kot tudi Krko.

Pavič: 3:1 za Petrol Olimpijo "Medtem ko je Olimpija pričakovani finalist, pa je bilo več negotovosti pri drugem paru. Krki je v obračunu s Primorsko uspel velik preobrat in presenečenje. Pokazali so veliko nepopustljivosti in odlično odigrali takrat, ko je bilo to najbolj potrebno. Dvomim pa, da lahko Novomeščanom uspe tudi v velikem finalu. Olimpija ima namreč širši igralski kader. Prepričan pa sem o tem, da se pri Krki ne bodo predali. Verjamem celo, da lahko dobijo kakšno tekmo. Če bi napovedoval rezultat, bi dejal, da bo Olimpija zmagala z rezultatom 3:1," napoveduje Smiljan Pavič, ki je dres Olimpije nosil v dveh sezonah, kar sedem let pa je bil član Krke.

Bečirović: Krka je v vzponu Rahlo prednost Olimpiji namenja tudi Sani Bečirović, a še zdaleč ne verjame v ljubljanski sprehod. "Sestavi ekip sta dokaj podobni. Obe ekipi stavita na atletsko dobro grajene igralce. Krka je v vzponu. Osvojila je 2. ligo ABA in tudi v polfinalu ugnala Primorsko. Ima ta igralski 'momentum'. Ob tem bi čestital trenerju Simonu Petrovu, ki je po začetnih težavah sestavil ekipo, ki goji sodobno in hitro košarko. Na drugi strani bo Olimpija verjetno bolj sveža. Če bodo vsi igralci zdravi, ima tudi širši kader. Z nestrpnostjo pričakujem finale. Možnosti? 60:40 za Olimpijo," napoveduje Bečirović.

"Do naslova z daljšo klopjo" Dresa obeh najuspešnejših slovenskih klubov je nosil tudi Jasmin Hukić, ki je Krko in Olimpijo letos spoznaval kot član Ilirije. Tudi on stavi na Ljubljančane. "Olimpija je absolutni favorit. Ne le zaradi prednosti domačega igrišča v morebitni peti tekmi in najboljšega igralskega kadra v Sloveniji, temveč tudi zaradi odličnih predstav v zadnjem obdobju. Verjamem, da je niz zmag dodatno okrepil ljubljansko samozavest. To bo sicer obračun ekip, ki sta dobri v kontaktni igri. A ko bosta začetni peterki opravili svoje delo, bo do izraza prišla daljša ljubljanska klop. Ko se tekma odloča, lahko Olimpija stavi tako na dobre strelce z razdalje kot na igro pod košem," pred finalom razmišlja nekdanji reprezentant BiH, ki se je povsem ustalil v Ljubljani.

Najpogostejši finalni par

Obračun Petrola Olimpije in Krke je obenem tudi najpogostejši finalni par. Tokrat se bodo Ljubljančani in Novomeščani za končno zmago udarili že devetič. Skupno smo sicer videli kar 13 različnih finalnih parov, le v treh (Krka : Zlatorog, Zlatorog : Helios in Tajfun : Rogaška) pa ni sodelovala Olimpija.

Finalni pari

9: Olimpija : Krka.

3: Olimpija : Helios in Olimpija : Polzela.

2: Olimpija : Slovan, Olimpija : Zlatorog

1: Olimpija : Rogaška, Zlatorog : Helios, Tajfun : Rogaška, Olimpija : Postojna, Olimpija : Koper, Olimpija : Maribor, Olimpija : Krško in Krka : Zlatorog.

Naslovi državnega prvaka

16: Petrol Olimpija (1992–1999, 2001–2002, 2004–2006, 2008–2009, 2017)

7: Krka (2000, 2003, 2010–2014)

2: Helios Domžale (2007, 2016)

1: Šentjur (2015)