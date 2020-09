Olimpija devetič osvojila superpokal

Cedevita Olimpija je v dvorani Planina v Kranju še devetič v zgodovini osvojila superpokal Slovenije. Ljubljančani so pred praznimi tribunami s 78:67 ugnali novomeško Krko. Za Ljubljančane je to prva lovorika po več kot dveh letih. Njihov zadnji naslov je bilo državno prvenstvo 2017/18, ko so s 3:2 dobili finalno serijo proti Krki.

Košarkarski superpokal Krka : Cedevita Olimpija 67:78 (15:22, 15:19, 22:17, 15:20)

Stipčević 19, Vučetić 12, Lapornik in Vrabac po 11; Perry 20 (7 skokov, 5 podaj), Blažič 18, Brown 12 (6 skokov).



Za superpokalno lovoriko se praviloma udarita državni in pokalni prvak. Slovenija prvič po osamosvojitvi nima državnega prvaka. Pretekla sezona je bila namreč zaradi koronavirusa prekinjena in odpovedana. Pokalne lovorike pa se je veselila Koper Primorska. Toda Primorci so se odrekli nastopu v superpokalu, saj je obstoj kluba visel na nitki. V Bonifiki so, kot kaže, le našli rešitev, v Kranju pa sta se tako za prvo lovoriko sezone pomerila Cedevita Olimpija in Krka.

Olimpija je sicer vodila večino tekme, ki je potekala na praznik slovenske košarke, ko je Slovenija pred tremi leti postala evropski prvak, a ji je Krka dolgo dihala za ovratnik. Prvo četrtino je Cedevita Olimpija dobila z 22:15, v 18. minuti pa je prišla do najvišje prednosti na tekmi - 41:25, na odmor pa je odšla z enajstimi točkami naskoka.

V drugem delu je Krka z agresivno obrambo prisilila tekmeca v napake in hitro znižala zaostanek (43:41), tako da je vse do konca ostala v igri za zmago. V 34. minuti je zaostajala le štiri točke (63:59), dobro minuto pred koncem pa se je približala na 72:67. V zaključku tekme je Cedevita Olimpija vendarle ohranila prednost in prišla do svoje pete zmage v tej sezoni. Edini poraz je doživela na prijateljskem obračunu z nemškim Ulmom.

Krka : Cedevita Olimpija, foto: Urban Meglič/Sportida:

Najboljši strelci pri zmagovalcih, ki so nastopili brez enega od ključnih igralcev pod košema, 208-centimetrov visokega Mangoka Mathianga, ki se je v sredo hudo poškodoval in več ali manj že končal sezono, so bili Kendrick Perry z 20 točkami (7 skokov, 5 podaj, 2 ukradeni žogi, met iz igre 6:12), Jaka Blažič (18 točk, 5 skokov, met 5:12) ter Rion Brown (12 točk, 6 skokov).

Na drugi strani je pri Krki - zaradi poškodb sta manjkala Milan Milovanović in Jure Škifić - največ točk dosegel Rok Stipčević (19), dvanajst jih je prispeval Vasilije Vučetić, po enajst Adin Vrabac in Luka Lapornik.

Naslovi po klubih: 9-krat Cedevita Olimpija (2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2013, 2017, 2020) 5-krat Krka (2010, 2011, 2012, 2014, 2016) 2-krat Koper Primorska (2018, 2019) 1-krat Tajfun (2015)

