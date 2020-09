Boj za prvo lovoriko z jasnim ciljem: Postaviti se po robu močni Olimpiji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred košarkarji Krke je začetek sezone, ki je z nenapovedanim superpokalom prišel hitreje, kot so v novomeškem taboru pričakovali. Dolenjci so namreč po težavah Primorcev nekoliko nepričakovano prišli do mesta v boju za superpokal proti Cedeviti Olimpiji. "Dobili smo priložnost za dobro tekmo. Želja je, da se postavimo po robu močni Olimpiji," je pred tekmo jasen trener zeleno-belih Vladimir Anzulović.