Primorci presenetljivo preklical "pogreb"

Potem ko s(m)o zaradi finančnih težav in niza upnikov Koper Primorsko že odpisali in jo skorajda poslali na smetišče zgodovine, so pri slovenskih državnih in pokalnih prvakih le prekinili medijski molk ter napovedali nadaljnje delovanje. O tem, na kakšen način se bodo lotili finančne zagonetke in kdo bo nosil dres Primorske, pa ne poročajo.