Slovenski prvaki pred dokončnim propadom

Medtem ko so se nogometaši Kopra vrnili na prvoligaško sceno, pa sosedom iz dvorane Bonifika, košarkarjem Primorske, grozi bolj črn scenarij. Klub se že več mesecev utaplja v dolgovih in ob skromnem ter skopem komuniciranju z javnostjo išče rešitev, da bi se obdržal nad gladino. A vse bolj se zdi, da tako poskusi z domnevnim kitajskim investitorjem kot strnjevanje lokalnih gospodarskih moči niso padli na plodna tla. Precej večja težava kot sredstva za tekočo sezono predstavljajo dolgovi do niza upnikov, ki so v Kopru delovali v preteklosti.

Zato ne preseneča, da iz največjega obalnega mesta prihajajo neuradne informacije o dokončnem finančnem zlomu in dvigovanju rok, torej zapiranju kluba. Podkrepil jih je še nedavni zapis na košarkarskem portalu Sportando, kjer trdijo, da so vsi košarkarji dobili proste roke za odhod. Gre sicer za manjšo skupino igralcev, ki so bili pripravljeni sprejeti primorski izziv (Luka Vončina, Urban Hrovat, Sterling Gibbs …).

Foto: Sportida

Na klavrn konec je bilo mogoče sklepati že pred tem. Pred dnevi so namreč Primorci na Košarkarsko zvezo Slovenije naslovili prošnjo za umik s superpokalne tekme. Razlog so bile "kadrovske težave pri sestavi ekipe". Koper Primorsko bo tako 17. 9. na tekmi v Kranju v obračunu s Cedevito Olimpijo zamenjala novomeška Krka.

Vse glasnejši so tudi namigi o tem, da je vse pripravljeno tudi za zamenjavo v ligi ABA. Tam naj bi rumeno-modre "tigre", ki so se predlani v ligo prebili kot prvaki 2. lige ABA in nato navduševali tudi nad elito, zamenjal MZT iz Skopja.

Prva uradna tekma Primorske pa je predvidena za 26. 9. Takrat naj bi se zadnji slovenski pokalni in državni prvaki v prvem krogu DP pomerili z domžalskim Heliosom.

Je torej edino vprašanje v Kopru je še, kdo bo na koncu ugasnil luč?