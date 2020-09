Obetavno jutro nove Olimpije

Tudi novo sezono Cedevita Olimpija pričakuje v zelo prevetreni zasedbi. V primerjavi z začetkom pretekle sezone so v kadru namreč ostali le trije isti košarkarji (Jaka Blažič, Edo Murić in Mikael Hopkins). V zaključku pretekle sezone sta Stožice sicer spoznala tudi trener Jurica Golemac in srbski center s slovenskim potnim listom Ivan Marinković, stik s klubom pa je imel še Rok Radovič. Popolni novinci so v tej sezoni okrepitve iz Primorske Žiga Dimec in Alen Hodžič, izkušeni dalmatinski organizator igre Roko Leni Ukić, njegov mladi grosupeljski vajenec iz Realove šole Dan Duščak, pomembni ameriški okrepitvi Kendrick Perry in Rion Brown ter sudansko-avstralski center Mathiag Mangok, ki je tokrat v civilni obleki obsedel ob klopi za rezervne igralce.

Jurica Golemac: lani "gasilec", letos ideolog Foto: Grega Valančič/Sportida

Če ne bi, tako kot vsi na tribunah, kjer je bilo približno 350 gledalcev, nosil zaščitne obrazne maske, bi morda na obrazu športnega direktorja Sanija Bečirovića videli zadovoljen nasmešek. Čeprav je za realne ocene seveda prezgodaj, pa so prvi vtisi nedvomno pozitivni. Igralski kader je občutno cenejši kot v pretekli sezoni, a sestavljen bolj smiselno in raznoliko, predvsem pa je že viden izrazit pečat trenerja Jurice Golemca. Ta je ob ukoreninjanju svojih načel ter zavedanju odlik in slabosti vsakega posameznika ustvaril relativno širok kader z jasno razdeljenimi nalogami in rezervnimi rešitvami, ki bodo do izraza prišle med sezono. Če je bi torej v minuli sezoni Golemac "gasilec", je letos s športnim direktorjem Bečiroviće odločilno vplival na sestavo ekipe in bo posledično nosil tudi odgovornost.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Če je bila sredina pripravljalna tekma z Bayernom ključni predsezonski test oziroma prva večja priložnost za bolj otipljive povratne informacije, je razlogov za optimističen pogled proti sezoni veliko. "Zmaji" so namreč proti Bayernu, z izjemo uvodnih 0:2, vodili celotno tekmo. Že ob polčasu je prednost znašala 17 točk, končni rezultat je bil 82:65. Olimpija se je izkazala z raznolikimi napadalnimi rešitvami, kombinatoriko in požrtvovalnostjo. Strelsko so izstopali Perry (14), Hodžič in Marinković (13), za odlično okrepitev pa se je izkazal Ukić. "Dobra popotnica pred sezono. Predvsem obrambno smo bili na visoki ravni, saj smo popustili le v delu zadnje četrtine. To mora biti naš zaščitni znak, medtem ko pa me ob tolikšnem talentu za napad ne skrbi," je bil po tekmi zadovoljen kapetan Jaka Blažič.

Golemac: S to zmago še nismo evroligaši

Zadovoljen je bil tudi trener Golemac. "Lepa zmaga, čeprav si ne smemo domišljati, da smo zdaj evroligaši. Ne smemo leteti To so priprave. Sem pa zadovoljen s tempom in energijo. Nismo še pripravljeni za 40 minut. Prostora za napredke je še veliko. Bolje se moramo spoznati, se energetsko dvigniti in vključiti vse igralce. Je pa dejstvo, da so fantje po dolgih mesecih želeli pokazati dobro košarko. Vidi se, da to, kar delamo, ima smisel," je dejal zagrebški trener s slovenskim potnim listom.

Pred tekmo Olimpija - Bayern so se Stožice z minuto molka poklonile dolgoletnemu tehničnemu vodji ekipe Smiljanu Steinerju Foto: Grega Valančič/Sportida

Superpokal potrjen, nato pa …

Ljubljančani so že pred tem za zaprtimi vrati v Stožicah premagali Nymburk (93:90), s krajšega gostovanja v Nemčiji pa so se vrnili s polovičnim izkupičkom (zmaga proti Bayernu 82:74, poraz proti Ulmu 89:90). Že prihodnji teden jih nato čaka tudi uradno odprtje sezone. Prihodnji četrtek bo namreč v Kranju na sporedu slovenski superpokal, v katerem se bo Olimpija pomerila s Krko, ki je v zadnjem trenutku nadomestila Koper Primorsko, katere prihodnost je še vedno negotova, a, zdi se, vse bolj črna. Podobno negotov pa je tudi nadaljnji razpored sezone. 30. septembra naj bi se začel EuroCup, dva dni pozneje liga ABA. V obeh tekmovanjih vztrajajo pri prvotnih koledarjih, a ob trenutni epidemiološki sliki spremembe še zdaleč niso izključene.