"Odpiralo se je nekaj možnosti, a je realizacijo preprečil koronavirus. Tudi v prihodnje bo težko. Proračuni se manjšajo, veliko je negotovosti. Jaz lahko le čakam," nam je v začetku avgusta dejal Slobodan Subotić. Takrat smo ga sicer poklicali zaradi strašljive eksplozije v pristanišču Bejruta, saj je pred tem vrsto let delal v Libanonu.

Nazadnje je bil pred letom trener Budućnosti iz Podgorice. Zdaj pa se je po evropskih in azijskih preizkušnjah odločil še za prvo afriško avanturo. Kot novega trenerja je 64-letnega nekdanjega slovenskega selektorja predstavil Club Africain, klub iz Tunisa, ki prav letos obeležuje 100 let delovanja.

Subotić je sicer v Ljubljano najprej pripotoval kot košarkar in vrsto let igral za Olimpijo, igralsko kariero pa je nato nadaljeval in končal pri Arisu. Zdaj že skoraj tri desetletja deluje kot trener. Njegovi delodajalci so bili med drugim tudi Olympiacos, Panathinaikos, Split, Cedevita, Cibona in PAOK. Na EuroBasketu 2003 je vodil Slovenijo, kot selektor pa je deloval tudi v Libanonu.