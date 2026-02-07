Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Š. L.

Sobota,
7. 2. 2026,
18.05

1 ura, 48 minut

Liga NBA, 7. februar

Stop znak za Dončića, debi za novega soigralca?

Š. L.

Luka Dončić, Los Angeles Lakers | Luka Dončić v noči na nedeljo ne bo igral. | Foto Guliverimage

Luka Dončić v noči na nedeljo ne bo igral.

Foto: Guliverimage

V noči na nedeljo bodo v ligi NBA vnovič na delu košarkarji Los Angeles Lakers, ki pa se bodo morali proti Golden State Warriors znajti brez slovenskega asa, Luke Dončića, ki bo zaradi težav z nogo izpustil vsaj eno tekmo. Tekma se bo začela ob 4.00 po slovenskem času, debi bi lahko dočakal 29-letni Luke Kennard.

Potem ko se je pri Lakersih na parket vendarle Austin Reaves, ki je bil najbolj zaslužen za zadnjo zmago Jezernikov proti Philadelphii, pa se trener JJ Redick spopada z novimi težavami, saj se je zdaj na stranskem tiru znašel Luka Dončić. Ta je v drugi četrtini srečanja s 76ers odšepal s parketa v garderobo in predčasno sklenil tekmo. ESPN poroča, da obstaja začetni optimizem, da se je Dončić izognil hujši poškodbi, vendar bodo morali Lakersi odigrati vsaj eno tekmo brez njega, tako da bo manjkal proti Warriorsom. Poleg njena bo manjkal tudi Adou Thiero, debi v dresu Lakersov pa čaka prišleka iz Atlante, Luka Kennarda, ki je sicer še pod vprašajem, a po mnenju mnogih virov iz lige bi lahko svoj debi s številko deset v zlato vijoličnem dresu dočakal prav v soboto.

Bo Kennard dočakal debi v dresu Lakersov? | Foto: Reuters Bo Kennard dočakal debi v dresu Lakersov? Foto: Reuters

Na drugi strani je Golden State na zadnji dan odprte tržnice zamenjal Jonathana Kumingo za Kristapsa Porzingisa, a njihova domnevna prizadevanja za zvezdnika Milwaukee Bucksov Giannisa Antetokounmpa niso bila uspešna. Zvezdniški branilec Stephen Curry bo sicer zaradi bolečin v desnem kolenu izpustil tretjo zaporedno tekmo, sezono je že pred tem moral prečrtati Jimmy Butler. Manjkal bo tudi Porzingis, ki ima poleg minule menjave težave z Ahilovo tetivo, tik pred tekmo pa bo padla odločitev o nastopu Brandina Pondziemskega, ki je okreval po bolezni.

Lakersi so trenutno na petem mestu zahoda z izkupičkom 31-19, Warriors so osmi z 28-24. Na edini dozdajšnji tekmi v tej sezoni so Jezerniki doma konec oktobra izgubili s 109:119, a se je razmerje moči obeh ekip v tem času precej premešalo. 

 Liga NBA, 7. februar:

Lestvici

Luka Dončić, Los Angeles Lakers
