Ljubljanski občinski svetnici zase glasovali pomotoma

Občinski svetnici Mestne občine Ljubljana Frančiška Trobec in Marija Dunja Piškur Kosmač z Liste Zorana Jankovića sta pri imenovanjih predstavnikov v svete javnih zavodov zase glasovali pomotoma. V postopku KPK, ki je ugotovila kršitev nasprotja interesov, svetnici sodelujeta in se odtlej izločata iz tovrstnih glasovanj.

"Ob tem želiva še posebej poudariti, da delo v svetih omenjenih zavodov ni plačano in ga torej opravljava povsem brezplačno, zgolj z željo po čim boljšem delovanju omenjenih javnih zavodov v javno korist," sta dodali Trobec in Piškur Kosmač. V primeru morebitnih novih predlogov o imenovanju v svete zavodov pa bodo v stranki z dopisom predhodno obveščali župana oz. predsedujočega, so obljubili.

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je namreč ugotovila, da je Piškur Kosmač na 21. seji mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (MOL), ki je potekala 17. marca lani, glasovala za predlog sklepa o imenovanju predstavnice MOL v svet Doma starejših občanov Ljubljana Vič-Rudnik, čeprav je bila v svet javnega zavoda kot članica MOL predlagana sama.

Trobec pa je zase glasovala na 20. seji mestnega sveta MOL, ki je potekala 3. februarja lani, s tem ko je glasovala za predlog sklepa o imenovanju štirih članov MOL v svet javnega zavoda Festival Ljubljana. Kot predstavnica MOL je bila za članico predlagana v svet javnega zavoda Festival Ljubljana tudi sama.

Na isti seji mestnega sveta MOL je tudi svetnica Ksenija Pišljar iz Gibanja Svoboda glasovala za predlog sklepa o imenovanju štirih članov MOL v svet javnega zavoda Muzej in galerije mesta Ljubljane, pri čemer je bila za članico v svet tega javnega zavoda predlagana tudi sama.

Po navedbah KPK so se tako vse tri svetnice MOL znašle v okoliščinah, ki predstavljajo nasprotje interesov, pri tem pa niso ravnale skladno z določbami zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki uradnim osebam v tovrstnih situacijah nalagajo izločitev iz dela v zadevi ter pisno obveščanje nadrejenega oziroma predstojnika.