Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Sreda,
11. 2. 2026,
18.50

Osveženo pred

36 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,46

Natisni članek

Natisni članek
Mehika zračni promet El Paso ZDA

Sreda, 11. 2. 2026, 18.50

36 minut

Američani zaprli zračni prostor nad teksaškim El Pasom, nato je sledil preobrat

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,46
El Paso | El Paso s skoraj 700 tisoč prebivalci je šesto največje mesto v Teksasu in eno od 25 največjih v ZDA. | Foto Reuters

El Paso s skoraj 700 tisoč prebivalci je šesto največje mesto v Teksasu in eno od 25 največjih v ZDA.

Foto: Reuters

Ameriška Zvezna uprava za letalski promet (FAA) je sinoči nepričakovano zaprla zračni prostor nad mestom El Paso, ki leži čez mejo od enega mehiških središč trgovine z mamili, poročajo ameriški mediji. Zaprtje, ki naj bi sprva trajalo deset dni, je sprožilo ugibanja in kritike, FAA pa je zračni prostor čez nekaj ur spet odprla.

Uradnih pojasnil, zakaj so zaprli zračni prostor nad El Pasom do višine 5.500 metrov in s tem tudi mestno mednarodno letališče, za zdaj še ni. FAA je sporočila, da so zračni prostor zaprli iz posebnih varnostnih razlogov, navaja televizija CNN. Neimenovani uradnik vlade je za televizijo potrdil, da so droni mehiških mamilarskih kartelov kršili zračni prostor ZDA, ministrstvo za obrambo pa je ukrepalo in drone onesposobilo. Uradnik je dodal, da nevarnosti več ni in je lahko zračni prostor spet odprt.

Različne domneve o vzrokih zaprtja

Drugi vir je za CNN povedal, da je bila obsežna prepoved letenja posledica vojaških operacij iz bližnjega vojaškega letališča Biggs v oporišču Fort Bliss. Iz te baze delujejo droni, helikopterji in druga letala. Vir je dejal, da je FAA ukrepala, potem ko ministrstvo za obrambo ni moglo zagotoviti varnosti civilnih letal na tem območju.

Televizija CNN je kasneje ob sklicevanju na neimenovane vire poročala še, da je vojska brez predhodnega usklajevanja z FAA načrtovala uporabo posebnega laserja, s katerim naj bi onesposobila drone, FAA pa je nato zaprla zračni prostor zaradi morebitnega ogrožanja civilnega letalskega prometa.

Uprava za boj proti mamilom (DEA) in druge varnostne agencije ZDA že leta uporabljajo objekte na vojaškem letališču Biggs za nadzor nad tihotapljenjem mamil. Droni kartelov pogosto priletijo v bližino ameriškega zračnega prostora in včasih preletijo mejo, kar zelo redko povzroči zaprtje zračnega prostora za nekaj ur, ne pa za predhodno napovedanih deset dni.

Uvodna napoved trajanja zaprtja zračnega prostora je sprožila ugibanja, da je vlada predsednika Donalda Trumpa morda sprožila vojaško operacijo proti kartelom na mehiški strani meje.

El Paso s skoraj 700 tisoč prebivalci je šesto največje mesto v Teksasu in eno od 25 največjih v ZDA. Okolica mesta je posebej nadzorovana in z avtomobilom se vanj ni mogoče pripeljati mimo kontrole osebnih dokumentov. Takoj čez mejo trgovino z mamili obvladuje kartel Juarez in njegovo oboroženo krilo La Linea, za prevlado pa si prizadeva tudi kartel Sinaloa in prihaja do pogostih spopadov in krvavih zločinov.

Donald Trump, ameriški predsednik, ZDA
Novice Trumpovo vabilo zavrnila še ena evropska država
NATO, Donald Trump
Novice Evropa prvič dobila tri ključna oporišča Nata. Se ZDA umikajo?
Donald Trump
Novice Je to začetek evropske osamosvojitve od ZDA?
Mehika zračni promet El Paso ZDA
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.