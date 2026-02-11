Ameriška Zvezna uprava za letalski promet (FAA) je sinoči nepričakovano zaprla zračni prostor nad mestom El Paso, ki leži čez mejo od enega mehiških središč trgovine z mamili, poročajo ameriški mediji. Zaprtje, ki naj bi sprva trajalo deset dni, je sprožilo ugibanja in kritike, FAA pa je zračni prostor čez nekaj ur spet odprla.

Uradnih pojasnil, zakaj so zaprli zračni prostor nad El Pasom do višine 5.500 metrov in s tem tudi mestno mednarodno letališče, za zdaj še ni. FAA je sporočila, da so zračni prostor zaprli iz posebnih varnostnih razlogov, navaja televizija CNN. Neimenovani uradnik vlade je za televizijo potrdil, da so droni mehiških mamilarskih kartelov kršili zračni prostor ZDA, ministrstvo za obrambo pa je ukrepalo in drone onesposobilo. Uradnik je dodal, da nevarnosti več ni in je lahko zračni prostor spet odprt.

Različne domneve o vzrokih zaprtja

Drugi vir je za CNN povedal, da je bila obsežna prepoved letenja posledica vojaških operacij iz bližnjega vojaškega letališča Biggs v oporišču Fort Bliss. Iz te baze delujejo droni, helikopterji in druga letala. Vir je dejal, da je FAA ukrepala, potem ko ministrstvo za obrambo ni moglo zagotoviti varnosti civilnih letal na tem območju.

Televizija CNN je kasneje ob sklicevanju na neimenovane vire poročala še, da je vojska brez predhodnega usklajevanja z FAA načrtovala uporabo posebnega laserja, s katerim naj bi onesposobila drone, FAA pa je nato zaprla zračni prostor zaradi morebitnega ogrožanja civilnega letalskega prometa.

Uprava za boj proti mamilom (DEA) in druge varnostne agencije ZDA že leta uporabljajo objekte na vojaškem letališču Biggs za nadzor nad tihotapljenjem mamil. Droni kartelov pogosto priletijo v bližino ameriškega zračnega prostora in včasih preletijo mejo, kar zelo redko povzroči zaprtje zračnega prostora za nekaj ur, ne pa za predhodno napovedanih deset dni.

Uvodna napoved trajanja zaprtja zračnega prostora je sprožila ugibanja, da je vlada predsednika Donalda Trumpa morda sprožila vojaško operacijo proti kartelom na mehiški strani meje.

El Paso s skoraj 700 tisoč prebivalci je šesto največje mesto v Teksasu in eno od 25 največjih v ZDA. Okolica mesta je posebej nadzorovana in z avtomobilom se vanj ni mogoče pripeljati mimo kontrole osebnih dokumentov. Takoj čez mejo trgovino z mamili obvladuje kartel Juarez in njegovo oboroženo krilo La Linea, za prevlado pa si prizadeva tudi kartel Sinaloa in prihaja do pogostih spopadov in krvavih zločinov.