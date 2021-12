Sprememba v ligi NBA, ki gre v prid Luki Dončiću

Ljubitelji lige NBA so priča nepredvidljivemu obdobju, ki je osiromašilo postave številnih klubov. Ni malo ekip, ki zaradi upoštevanja covidnih protokolov pogrešajo (naj)boljše igralce. Navijači Dallasa tako že dalj časa ne morejo računati na pomoč kar nekaj "prvokategornikov". Med njimi je tudi Luka Dončić, v tej sezoni najboljši strelec (26,5), podajalec (8,3) in skakalec (8,0) Mavericks.

Dončić je v tej sezoni zaradi različnih zdravstvenih težav izpustil že 12 tekem. Dallas na njih ni bil pretirano uspešen, zmagal je le štirikrat, osemkrat pa ostal praznih rok. Zdaj pa obstaja možnost, da bi se lahko Ljubljančan kmalu pridružil soigralcem in prvič po nekaj tednih zaigral za Mavericks. Za zdaj je še v obvezni karanteni, a mu v njej ne bo treba vztrajati deset dni, kot je bilo sprva določeno v zdravstvenem in varnostnem protokolu vodstva lige NBA.

Dallas dvakrat v Sacramentu, nato še v Oklahoma Cityju

Kdaj bo trener Jason Kidd spet lahko računal na Luko Dončića? Foto: Guliverimage V ponedeljek je namreč začelo veljati novo pravilo, ki bi lahko zelo razveselilo 22-letnega Slovenca. Vodstvo tekmovanja se je odločilo, da se lahko igralci, ki so bili pozitivni na okužbo s covid-19, na igrišča vrnejo že po šestih dneh. To velja le za tiste košarkarje, ki so se cepili proti novemu koronavirusu, nimajo nikakršnih simptomov bolezni, njihov vnovični test pa je negativen.

Če bo Dončić zadostil vsem omenjenim kriterijem, se bo tako lahko soigralcem pridružil že med tednom in kandidiral za naslednji dvoboj Dallasa. Ta bo v noči na četrtek v Sacramentu, kjer bo Dallas odigral tekmo tudi dva dneva pozneje, nato pa turnejo, ki zajema pet zaporednih tekem v gosteh, končal v noči na ponedeljek Oklahoma Cityju.

Bullock, Kleber in Hardaway Jr. se že lahko vrnejo

Kristaps Porzingis je bil s 34 točkami najboljši strelec Dallasa na dvoboju v Portlandu. Foto: Reuters Dončić je zadnje tekme soigralcev spremljal od doma, kjer je že pet dni zapored v obvezni karanteni. Njegovi soigralci so ga na zadnji tekmi v Portlandu navdušili, saj so v obračunu dveh ekip, ki sta pogrešali ogromno pomembnih igralcev (pri Portlandu so manjkali CJ McCollum, Jusuf Nurkić, Dennis Smith Jr., Robert Covington, Cody Zeller, Ben McLemore, Trendon Watford in Keljin Blevins, pri Dallasu pa poleg Dončića še Reggie Bullock, Trey Burke, Tim Hardaway Jr., Maxi Kleber, JaQuori McLaughlin in Willie Cauley-Stein), zmagali s 132:117.

Telički bi lahko že na naslednji tekmi zaigrali v močnejši zasedbi. Soigralcem se lahko pridružijo Reggie Bullock (pozitiven je bil 18. decembra), Maxi Kleber (20. december) in Tim Hardaway Jr. (21. december), obstaja pa možnost, da bo takrat z ekipo tudi že Dončić, ki je bil na testiranju za koronavirus pozitiven 22. decembra in do zdaj v obvezni osamitvi preživel pet dni. To pa pomeni, da Ljubljančan po vsej smoli, ki jo je preživel ta mesec (poškodba levega gležnja), morda še ni rekel zadnje v koledarskem letu 2021!