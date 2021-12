Dallas brez Dončića navdušil v Portlandu! #video

Zdesetkani Dallas je navdušil s predstavo v dvorani Moda Center. Že po prvem polčasu je vodil z 72:53. Toliko točk v uvodnem polčasu v tej sezoni še ni dosegel. Čeprav je trener Mavericks Jason Kidd pogrešal kar sedem košarkarjev (poleg Luke Dončića so zaradi upoštevanja covidnih protokolov manjkali še Reggie Bullock, Trey Burke, Tim Hardaway Jr., Maxi Kleber in JaQuori McLaughlin, zaradi osebnih razlogov pa je že 15. zapored izpustil tekmo Willie Cauley-Stein), je tokrat računal na zelo razigrano zasedbo, v kateri je po točkah prednjačil Kristaps Porzingis.

Vrhunci dvoboja v Portlandu:

Latvijec je dosegel kar 34 točk, kar je njegov strelski rekord sezone. Že v prvem polčasu se je lahko pohvalil s 24 točkami, kar je njegov drugi najboljši strelski izkupiček kariere, kar se tiče uvodnih polčasov. Dallas je v drugi četrtini z delnim izidom 21:3 iz 41:41 ušel na 62:44 in si ustvaril prednost, ki je do konca srečanja ni več zapravil. Poleg Latvijca je izstopal še kanadski center Dwight Powell. Prispeval je 22 točk, največ v tej sezoni, iz igre pa zgrešil le dva meta.

Po krajši odsotnosti, manjkal je na štirih tekmah, se je na parket vrnil Josh Green in navdušil s kar 10 asistencami. Toliko jih v karieri ni podelil še nikoli, s tem dosežkom pa je postal tudi tretji najmlajši košarkar Dallasa, ki je v zgodovini lige NBA na eni tekmi zbral dvomestno število asistenc. Mlajša sta bila le Dončić in Dennis Smith Jr., aktualni trener Kidd pa je padel na četrto mesto.

Youngest Mavs to hand out 10+ assists: Luka Dončić (19 years, 293 days) Dennis Smith Jr. (19 years, 327 days) *Josh Green (21 years, 41 days) Jason Kidd (21 years, 227 days)

Mavericks, ki je v zadnji četrtini vodil že za +29, je z zmago v Portlandu popravil razmerje zmag in porazov na 16-17, na razpredelnici zahodne konference pa je na sedmem mestu. V noči na četrtek bo gostoval pri Sacramentu.

Zaradi okužbe z novim koronavirusom je trenutno v samoizolaciji več kot 120 igralcev iz lige NBA. Po novem tudi zvezdnik Boston Celtics Jayson Tatum, ki je v skladu z zdravstvenimi protokoli tekmovanja že v samoizolaciji in v prihodnjih dneh ne bo mogel pomagati Keltom.

Liga NBA, 27. december:

Portland Trail Blazers : Dallas Mavericks 117:132

Lillard 26 (trojke 3/8), Little 20, 10 sk., N. Powell 15; Porzingis 34 (met iz igre 12/21), 9 sk., D. Powell 22 (met iz igre 9/11), Knight 18, Finney-Smith (9 sk.) in Brunson (9 as.) 14, Dončić ni kandidiral za tekmo

Charlotte Hornets : Houston Rockets 123:99

Rozier 27 (trojke 7/12), Oubre Jr. 18, Ball (7 as.) in McDaniels 16, Plumlee 15, 9 sk.; Queen 17, Wood (9 sk.) in Gordon 16

Atlanta Hawks : Chicago Bulls 118:130

Reddish 33 (trojke 8/13), Young 29 (met iz igre 8/23), 9 as., Bogdanović 20 (trojke 4/9); DeRozan 35 (met iz igre 14/20), 10 as., LaVine 30 (trojke 5/8), 9 as., Vućević 24, 17 sk.

Minnesota Timberwolves : Boston Celtics 108:103

Nowell 29 (trojke 6/9), Knight 20, 11 sk., McDaniels 17, Beasley 15, 8 sk.; Brown 26, 10 sk., Pritchard 24, 8 sk., Horford 16, 9 sk., G. Williams 15

San Antonio Spurs : Utah Jazz 104:110

White 21, 8 as., McDermott 17; Clarkson 23, 8 sk., Bogdanović 19, Ingles 17, Gobert 16, 13 sk.

Phoenix Suns : Memphis Grizzlies 113:114

Booker 30 (met iz igre 10/20), Johnson 19, Smith (9 sk.) in Payne 15, Paul 13, 13 as.; Morant 33 (met iz igre 14/25), Bane 32 (trojke 6/11), Adams 13, 16 sk.



Los Angeles Clippers : Brooklyn Nets 108:124

Morris Sr. 24, Bledsoe in Johnson 15; Harden 39 (met iz igre 15/25), 15 as., 8 sk., Mills in Claxton 18, Griffin (9 sk.) in Bembry 12