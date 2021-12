Slovenski dragulj, ki ga na vsakem koraku primerjajo z Luko Dončićem

"Predbožični čudež. Slovenec, ki nosi številko sedem, Klavžar je obudil spomin na dosežke Dončića," je bil le eden izmed naslovov v španskih medijih pretekli konec tedna, ko je močno oslabljeni Real Madrid v evroligi na kolena spravil velikana iz Moskve, CSKA (71:65). Real se je zaradi okužb s koronavirusom podal kar brez sedmih igralcev, med drugim tudi brez naturaliziranega slovenskega košarkarja Anthonyja Randolpha, za nameček je okužbo staknil še trener Pablo Laso. Ostali košarkarji so trenirali z maskami, prestavitev tekme pa ni prišla v poštev.

Prvi koš v evroligi:

🎯 Los primeros puntos de Urban Klavzar en la @EuroLeague. ¡TRIPLE!#HalaMadrid pic.twitter.com/cxjQfstqup — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) December 23, 2021

Na tekmo so se tako podali s sedmimi košarkarji, v moštvo pa so vključili tudi tri košarkarje, ki so del njihovega moštva do 17 let. To so bili Sediq Garuba, Baba Miller in nadobudni slovenski košarkar Urban Klavžar. Edina izkušnja, ki so jo z evroligo imeli ti mladi košarkarji, je bila iz turnirja naslednje generacije, kjer so igrali v ekipah do 18 let. Tokrat jih je čakal eden najtežjih nasprotnikov nasploh na čelu z Nikolo Milutinovim in Tornikom Shengelio.

Klavžar stopil v ospredje

"Glavna skrb za te mlade igralce je ta, da se bodo zaradi navdušenja poškodovali že med ogrevanjem. Upam, da bodo prestali ogrevanje," se je pred začetkom tekme šalil Joe Arlauckas, nekdanji košarkar, zdaj pa strokovni komentator za evroligo. Ta se je moral kar hitro po začetku tekme ugrizniti v jezik, saj so mladi košarkarji z odliko opravili svoje delo, prednjačil je slovenski branilec Klavžar.

Gracias por el esfuerzo de ayer chicos!

A seguir trabajando!#HalaMadrid 😉💪🏽 pic.twitter.com/BgTtmWNPkm — Sergio Llull (@23Llull) December 24, 2021

Po dobrih štirih minutah igre je slovenski košarkar dobil priložnost, le nekaj sekund kasneje pa je zadel svojo prvo trojko na srečanju in v evroligi nasploh, kar je na noge spravilo navijače v WiTink Centru. Kasneje je v ključnih momentih tekme, ko se je ta lomila, dosegel še svoj drugi met za tri točke in zapečatil usodo moskovskega kluba. Sedemnajstletni košarkar je na koncu dosegel deset točk in bil ob zmagi tretji strelec Reala, s tem dosežkom pa je s 17 leti, šestimi meseci in 27 dnevi postal sedmi najmlajši košarkar v evroligi, ki mu je uspelo doseči dvomestno številko točk. Na prvem mestu je še vedno Manučar Markoišvili, ki mu je to uspelo pri dopolnjenih 16 letih, štirih mesecih in 30 dneh.

Strokovnjaki mu napovedujejo svetlo košarkarsko prihodnost. Foto: Guliverimage

Klavžarja so pričakovano postavili tudi ob bok Dončiću, ki je pri 16 letih, desetih mesecih in devetih dneh prav tako proti CSKA-ju dosegel 12 točk, a je takrat njegova ekipa izgubila. Dončić je s tem dosežkom še vedno na drugem mestu prej omenjene lestvice. Tako kot zvezdnik Dallas Mavericks, tudi Klavžar na svoji prvi evroligaški tekmi ni igral pod vodstvom Pabla Lasa. Leta 2015, ko je Dončić debitiral, je bil Laso izključen, Dončića pa je takrat kot prvi na parket poslal pomočnik Chus Mateo. Isti trener je tokrat priložnost ponudil tudi Klavžarju.

"Užival sem v tej predstavi. Odlična sestava veteranov in novincev, ki so na parketu pustili svoje srce. Srce šampionov. Vsi novinci so vedeli, kaj se od njih zahteva. Fantje so pripravljeni na igro v prvi ekipi in to je izjemen pokazatelj tega, kako klub dela z mladimi košarkarji," je po tekmi dejal Mateo. Real je v zadnjih letih eden izmed klubov, ki mu poleg tega, da je ves čas v vrhu evropske klubske košarke, uspeva razvijati tudi mladi igralce. Od leta 2011 do danes je priložnost v kraljevem dresu članske ekipe iz mlajših vrst dobilo že 20 košarkarjev.

Izreden občutek za igro

184 centimetrov visoki branilec je sicer znan po svojem natančnem metu, kljub ne preveč izraziti višini za košarkarja pa je že v mlajših selekcijah znal v svoj prid izrabiti svoje druge fizične predispozicije, kot sta hitrost in odličen občutek za igro. V prejšnji sezoni je bil v dresu Reala s povprečjem 14,3 točke in 3,3 asistence na tekmo v ANGT (evroliga naslednje generacije) vlečni voz svoje ekipe, ki jo je popeljal vse do finala in tudi do naslova po zmagi nad Bacelono.

Nadobudni slovenski košarkar, ki je tako kot njegov starejši brat Nejc, ki je prav tako košarkar, nase sicer opozarjal že pred tem. Svojo pot je začel pri mlajših kategorijah Helios Suns, kjer je leta 2018 v kategoriji fantov do 15 let v finalu dosegel kar 35 točk. Kmalu so ga na svoje radarje ujeli številni evropski velikani, Klavžar pa se je na koncu odločil za Real Madrid, kjer je že večkrat dokazal, da ne podleže pritisku in zna prevzeti pomembno vlogo v ključnih momentih tekem. Zdaj vse močneje in vztrajneje trka tudi na članska vrata, s takšnimi talenti in pravim delom pa se, kot vse kaže, za prihodnost slovenske košarke ni treba bati.

